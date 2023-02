Vaticaan ontzet René Stockman uit bestuurlijke functie

Hoofd Broeders van Liefde over advocaat Van Steenbrug­ge in euthanasie­pro­ces: “Mijn naam besmeurd door zijn obsessie”

“Als gewone burger aanvaard ik niet dat door de obsessie van een advocaat mijn naam lasterlijk wordt besmeurd." Dat stelt René Stockman, de overste van de Broeders van Liefde, die advocaat Walter Van Steenbrugge dagvaardde, in een opiniestuk in ‘De Standaard’. Van Steenbrugge, advocaat van één van de drie artsen die vrijgesproken werden in het euthanasieproces rond Tine Nys, had Stockman beschuldigd van beïnvloeding van het openbaar ministerie om de zaak toch voor het hof van assisen te brengen.