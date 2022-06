Varkensboeren die vrijwillig stoppen krijgen 154 euro per dier

Politiek Bijna een half miljard euro subsidies gaat naar religie

In tijden van stilaan leeglopende kerken gaan er nog altijd veel centen naar de erkende religies in dit land. In Vlaanderen alleen al gaat het om 468 miljoen euro in 2021, zo becijferde Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open Vld).

10:45