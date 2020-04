Variant van beroemde Apple-reclamespot bedankt iedereen die hard aan het werk is in coronatijden Lieze Vermeylen

03 april 2020

Het filmpje gaat rond op sociale media en is een variant van de beroemde spot uit 1997. Die eindigt met de woorden 'Think different', en dus niet met 'Thank different' zoals nu.

“Deze is voor wie gewoontjes is. De onbezongen helden, de onzichtbaren, de makers. De mensen die het vuile werk doen. De mensen die dingen fiksen. Ze volgen de regels en respecteren de status quo. Je kan ze citeren, het oneens met hen zijn, ze verheerlijken of belasteren. Maar te vaak appreciëren we hun werk niet voldoende. Misschien omdat ze ondersteunend zijn of omdat ze zijn zoals jij en ik. Zij duwen het menselijke ras voorwaarts. En hoewel velen hen als vanzelfsprekend beschouwen, willen wij hen bedanken. Omdat de mensen die steun voorzien degenen zijn die de wereld doen draaien”, luidt het in de aangepaste spot. Het relaas sluit af met de woorden ‘Thank different’, een woordspeling op de oorspronkelijke slogan ‘Think different’.