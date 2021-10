Vannacht gaat winteruur in: uurtje langer slapen

Imke (9) droomt van parachute­sprin­gen. Kijk hoe haar kinderwens nu uitkomt...

Samen met influencer Amir Motaffaf laten we elke zaterdag een kinderwens uitkomen op HLN. Deze week is het de beurt aan Imke, een 9-jarige uit Kortrijk. Ondanks haar jonge leeftijd heeft ze al grote dromen. Ze heeft zichzelf ingeschreven en wou graag gaan parachutespringen om vanuit de lucht mooie boodschappen te verspreiden over het hele land! Haar belangrijkste boodschap is “Iedereen is gelijk”.

30 oktober