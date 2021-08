Vandaag druilerig en fris weer, zaterdag wordt het mooi en warm met temperaturen tot 26 graden

TV Nina Derwael treedt aan in ‘Dancing With The Stars’: dit zie je dit najaar op de Play-zen­ders

7:15 Olympisch kampioene Nina Dewael (21) neemt deel aan het nieuwe seizoen van ‘Dancing with the Stars’. Het is dé verrassing in het programmaschema van Play4 voor dit najaar. Verder mikt de zender op zekerheden, met onder anderen James Cooke, de familie Verhulst en ‘De rechtbank’, aangevuld met nieuwigheden als ‘Viervoeters’ en ‘Klopjacht’.