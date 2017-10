Vanavond zien we "de beste auditie ooit" in 'The Voice' Mark Coenegracht

09u09 1 VTM Ze hebben allemaal al een paar edities van 'The Voice van Vlaanderen' op de teller staan, maar vanavond krijgen coaches Natalia, Bart, Koen en Alex - naar eigen zeggen - "de beste auditie ooit" voorgeschoteld. Toeval of niet: die zit ook nog eens lekker achteraan de uitzending.

De 53-jarige Jan Hulsmans uit Beek, een dorp hoog in Limburg tegen de Nederlandse grens, zingt tijdens zijn 'blind audition' zijn versie van het schitterende 'Here Today' van Paul McCartney. En daarmee brengt hij de coaches in alle staten, van opperste bewondering tot delirium. Jan laat hen ook alle truken van de foor gebruiken om zijn gunsten te winnen.



Bovendien gaan de vier hem na de auditie nog eens samen feliciteren - ook al een unicum. Eerder in de aflevering draait Natalia haar hand er niet voor om om blootsvoets indruk te maken. Dat doet ze nadat ze een extra lid voor haar team heeft binnengehaald en 'op gelijke hoogte' wil kennismaken.



The Voice van Vlaanderen, vanavond om 20u40 op VTM