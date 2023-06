Vanaf zaterdag verliezen half miljoen gezinnen sociaal tarief voor energie. Wie voelt dit? En wat zijn de gevolgen?

WEERBE­RICHT. Kwik klimt vandaag niet hoger dan 23 graden

Op de meeste plaatsen zijn er deze ochtend brede opklaringen, behalve in het uiterste oosten van het land, waar er meer wolken hangen en waar wat gedruppel mogelijk is. Nadien wordt het wisselend bewolkt met kans op een enkele bui in het westen van het land. In het oosten verschijnen er brede opklaringen in de namiddag. De maxima schommelen tussen 19 graden op de Ardense hoogten en 22 of 23 graden in Vlaanderen. Dat voorspelt het KMI.