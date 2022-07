Vanaf september 2023 gestandaardiseerde test Nederlands voor anderstaligen

BV Damiano uit ‘Blind getrouwd’ heeft zijn vriendin Nati ten huwelijk gevraagd

Damiano Fiore, die in 2018 in ‘Blind getrouwd’ zonder succes gekoppeld werd aan Wendy Dirven, heeft zijn vriendin Nati ten huwelijk gevraagd. In een video op zijn Instagramaccount is te zien hoe de gezondheidscoach op één knie gaat zitten voor zijn vriendin.

