Vanaf december 4D-technologie in de cinema: storm, bliksem, sneeuw en de geur van smeltend rubber

Katrien De Meyer

19u33

belga

Nog voor het eind van dit jaar start bioscoopgroep Kinepolis met 4D-cinema. Twee zalen, één in Antwerpen en één in Brussel, krijgen bewegende zetels die ook wind, nattigheid, geur en zelfs sneeuwvlokken in je gezicht blazen "voor de ultieme filmbeleving". Een regenjas om tot de aftiteling van 'Titanic' te geraken? "Niet nodig. De effecten zijn subtiel, maar we raden het af aan zwangere vrouwen en epilepsielijders."