Van “zwak” tot “nieuwe kansen”: afgezwakt klimaatakkoord kan rekenen op veel kritiek (en een beetje optimisme)

UPDATEHet slotakkoord op de klimaattop COP26 lokt uiteenlopende reacties uit. Klimaatorganisaties en -activisten zijn kritisch. Zo schreef Greta Thunberg op Twitter: De #COP26 is voorbij. Hier is een korte samenvatting: blah, blah, blah.” Ook voor Groen-voorzitster Meyrem Almaci is het akkoord teleurstellend. “Geen ‘Parijs-moment’ in Glasgow. Er zijn stappen vooruit gezet, maar onvoldoende”.

COP26-voorzitter Alok Sharma noemde het akkoord “imperfect”, maar een stap in de goede richting. “Dit is echte vooruitgang om 1,5 graad binnen bereik te houden”, stelde Sharma. De voorzitter beweerde bovendien dat “geschiedenis is geschreven”. Dat gevoel overheerste ook bij veel delegaties.

Europese Commissie

Volgens de Europese Commissie blijven de klimaatdoelen die in 2015 in Parijs zijn afgesproken “levend” door het akkoord dat zaterdagavond bereikt is ter afsluiting van de COP26 in Glasgow. In een verklaring schrijft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen dat de internationale klimaattop ons een kans geeft om “de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graad”.

Volgens Von der Leyen is er vooruitgang geboekt bij het bereiken van de doelstellingen die aan het begin van de klimaattop in Glasgow zijn gesteld. In de verklaring schrijft de voorzitter dat “het vertrouwen geeft dat we de mensheid een veilige en welvarende ruimte op deze planeet kunnen bieden”. Maar, stelt Van der Leyen, “er zal geen tijd te verliezen zijn en er wacht ons nog veel hard werk”.

Eurocommissaris Frans Timmermans noemde het resultaat zelfs “historisch”. Hij benadrukte verder dat het “hier niet stopt”. “Zo’n ambitie hebben we sinds Parijs niet gezien”, aldus Timmermans. Hij citeerde in een korte speech onder meer Winston Churchill, die eens zei dat succes bestaat uit “van mislukking naar mislukking gaan zonder verlies van enthousiasme”.

“Geen ‘Parijs-moment’”

Voor Meyrem Almaci, de voorzitster van de partij Groen, is het akkoord dan weer eerder teleurstellend. “Geen ‘Parijs-moment’ in Glasgow. Er zijn stappen vooruit gezet, maar onvoldoende”, schrijft ze op Twitter. De Groen-voorzitster betreurt dat de tekst van het akkoord in de laatste minuten nog werd afgezwakt inzake steenkool. Zo is er niet langer sprake van een uitfasering (phase-out), maar wel van een afbouw (phase-down).

“De tekst verwijst naar de ambitie om onder de 1,5 graad opwarming te blijven, maar maakt die niet waar. Het resultaat is daardoor imperfect, helaas?”, klinkt het nog. Daardoor verhoogt volgens Almaci de druk voor de volgende klimaattop in Egypte.

Ook secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres zei dat er weliswaar vooruitgang was geboekt op de COP26, maar benadrukte dat dit “niet genoeg” was.

Dat het akkoord op het laatste moment door India werd aangepast, waardoor het “uitfaseren” van steenkool veranderde in het “afbouwen”, sluit niet aan bij de overtuiging van Guterres. “Ik bevestig opnieuw mijn overtuiging dat we moeten stoppen met subsidies voor fossiele brandstoffen. Steenkool uitfaseren”, stelt hij.

De VN-chef noemt het tijd voor de “noodmodus”, willen landen er nog in slagen de CO2-uitstoot drastisch terug te brengen.

Klimaatactiviste Greta Thunberg vat het akkoord samen als: “Blah, blah, blah”. “Nu #COP26 ten einde loopt, pas op voor een tsunami van greenwashing en mediaspin om de uitkomst te duiden als “goed”, “vooruitgang”, “hoopvol” of “een stap in de goede richting”, waarschuwde ze eerder vanavond.

De Britse oppositieleider Keir Starmer noemt het klimaatakkoord een “gemiste kans”. De leider van de linkse Labourpartij zegt volgens Sky News dat direct maatregelen nodig zijn om de klimaatcrisis aan te pakken, maar daar is in zijn ogen onvoldoende voor geregeld. Dat is volgens hem mede de schuld van zijn politieke tegenstander Boris Johnson, die als premier de gastheer was van de klimaattop.

“We zien te veel beloften die pas later hoeven te worden ingelost en niet de actie die direct nodig is vanwege de klimaatcrisis”, concludeerde Starmer in een verklaring. Hij zei dat wel enige vooruitgang is geboekt. “En dat is belangrijk.”

"Verre van volmaakt”

Het akkoord is “verre van volmaakt, maar geeft niettemin een impuls aan de strijd tegen de klimaatcrisis”. Dat zegt Klimaatcoalitie, een vzw die ruim 80 Belgische organisaties verenigt waaronder vakbonden, middenveldorganisaties en milieubewegingen.

“We zijn opgelucht dat landen hun engagementen eindelijk in jaren en niet meer in decennia uitdrukken”, klinkt het. “Na lange jaren van stilstand, kunnen we eindelijk hopen dat deze tekst een springplank vormt voor een mondiale verhoging van de ambitie.”

Dat over steenkool wordt gesproken in de finale tekst, vindt de Klimaatcoalitie “een fundamentele stap voorwaarts”, ook al is de formulering afgezwakt. Er is sprake van een vermindering van steenkoolgebruik, en niet van uitfaseren. “Eindelijk stappen we af van een oud taboe: fossiele brandstoffen als oorzaak van de klimaatcrisis”, aldus de organisatie.

De Klimaatcoalitie ziet voorts vooruitgang in procedures, maar niet in middelen. “Positief is dat rijke landen de financiering voor klimaatadaptatie zullen verdubbelen. Maar concrete engagementen om de financieringskloof te dichten, ontbreken”, luidt het. De financiering voor de schade door klimaatrampen wordt “eindelijk een vast agendapunt”, maar ook daar blijft het op vlak van middelen bij ad hoc beloften, stelt de coalitie vast.

“Slap, zwak”

Milieuorganisaties hebben overwegend teleurgesteld gereageerd op de uitkomst van de klimaattop. “Om nog zicht te houden op 1,5 graad en gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen, is afbouw van alle fossiele brandstoffen nodig. Deze zwakke slotverklaring beperkt zich slechts tot de voorzichtige afbouw van sommige fossiele subsidies”, reageert Nine de Pater, campagneleider Klimaat en Energie van Milieudefensie.

Quote COP26 zal de geschiede­nis ingaan als een verraad van de landen in het Zuiden.

Internationaal netwerk van milieuorganisaties Friends of the Earth reageert in een verklaring ook verbolgen. Coördinator Klimaatrechtvaardigheid en Energie Sara Shaw noemt de overeenkomst niets minder dan een schandaal. “Alleen de woorden 1,5 graden zijn zinloos als er in de overeenkomst niets staat om die woorden waar te maken. COP26 zal de geschiedenis ingaan als een verraad van de landen in het Zuiden.”

Ook Greenpeace is kritisch over het akkoord, maar ziet ook een positieve kant. “Het is slap, het is zwak en het 1,5 graden-doel is nog maar net in leven, maar er is een signaal afgegeven dat het tijdperk van fossiele brandstoffen ten einde loopt. En dat is belangrijk”, aldus klimaat- en energie-expert Dewi Zloch van de milieuorganisatie. “Zeker op een klimaattop waar lobbyisten van de fossiele industrie wederom flink vertegenwoordigd waren.”

Zloch: “De zin in de slotverklaring over het minderen met steenkool en het afschaffen van subsidies voor fossiele brandstoffen is afgezwakt, maar het is niettemin een doorbraak.”

“Nieuwe kansen”

Ook bij milieuorganisatie WWF klinkt een iets optimistischer geluid: “Er zijn nu nieuwe kansen voor landen om waar te maken wat ze weten dat er moet worden gedaan om een klimaatcatastrofe te voorkomen”, luidt het.

De tekst van het akkoord is volgens WWF “verre van perfect”, maar het gaat de goede kant op. “De natuur heeft eindelijk zijn rechtmatige plaats veroverd op COP26. Leiders erkennen eindelijk dat actie om de natuur te beschermen en te herstellen centraal moet staan in onze reactie op de klimaatcrisis, samen met een volledige transformatie van het energiesysteem”, zegt Manuel Pulgar-Vidal, WWF-topman voor Klimaat en Energie.

Volgens WWF is het houden van de opwarming van de aarde onder 1,5°C nog steeds mogelijk, zolang wordt voortgebouwd op het momentum en de wereldwijde reactie op de klimaatcrisis wordt opgeschaald. “Maar het venster sluit snel, dus het is tijd voor wereldleiders om al hun beloften na te komen om de toekomst te garanderen die we allemaal willen en verdienen.”

“Vlaanderen zet hakken in het zand”

Vanuit Greenpeace België komt er ook kritiek op de "belabberde beurt" die België maakte. "Vooral Vlaanderen zet de hakken in het zand", zegt Joeri Thijs, de woordvoerder van Greenpeace België. “De Vlaamse regering kwam met een haastig en ondermaats klimaatkladje en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir had zelfs het lef om tijdens de top een lagere klimaatdoelstelling voor ons land te eisen. Dit is ronduit beschamend."

Greenpeace België roept de verschillende regeringen in het land op om samen te werken. "Vooruitgang op het internationale klimaattoneel wordt bepaald door de nationale ambities van landen. De Belgische klimaatinspanning moet zo snel mogelijk verdeeld worden en omgezet in krachtig en onderling coherent beleid op alle niveaus. In 2022 wordt immers van alle landen verwacht dat ze meer ambitie aan de dag leggen om de kloof met de 1,5 graden Celsius-doelstelling te dichten", besluit Thijs.

“Leiders zijn nog steeds niet wakker”

“Onze leiders zijn nog steeds niet wakker”, luidt het in een reactie van ngo Oxfam. “Het is duidelijk dat sommige wereldleiders denken dat ze niet op dezelfde planeet leven als ons”, zegt Gabriela Bucher, uitvoerend directeur van Oxfam International. “Geen droogte, branden en stijgende zeespiegel kunnen hen doordringen van de noodzaak om te stoppen met CO2- en methaanuitstoot.”

Oxfam noemt de oproep om tegen eind volgend jaar de reductiedoelstellingen voor 2030 te versterken wel “een belangrijke stap”. Vooral de rijke landen zullen volgens de ngo gehoor moeten geven aan die oproep en hun doelstellingen op elkaar moeten afstemmen. “Ondanks jaren van overleg blijven de emissies stijgen en zijn we gevaarlijk dicht bij het verliezen van deze race tegen de klok.”

Oxfam België vindt het tot slot betreurenswaardig dat de regio’s en de federale regering in België het niet eens zijn geraakt over duidelijke doelstellingen. De organisatie neemt daarbij Vlaanderen onder vuur. “Ondanks het feit dat de Europese Commissie België vraagt om zijn uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 47 procent te verminderen, weigert de Vlaamse regering, die 60 procent van de Belgische uitstoot voor haar rekening neemt, om haar uitstoot voorlopig met meer dan 40 procent te verminderen”, zegt Alba Saray Pérez Terán, klimaatspecialist bij Oxfam België.

