Van wapenleveranciers tot moordende drugsbazen: allemaal zitten ze met hun geld in Dubai, net als 714 Belgen

TV RECENSIE. ‘Gentleman Jack 2’: “Moderne topics van 200 jaar geleden blijven de unieke super­kracht van deze reeks”

Het eerste seizoen van ‘Gentleman Jack’ zag het levenslicht toen de wereld er drastisch anders uitzag. Maar het vervolg van de bekroonde HBO-reeks op Streamz, over het leven van de lesbische landeigenares Anne Lister in de jaren 1830, toont aan dat sommige dingen nog exact zo zijn als toen we ze drie jaar geleden hebben achtergelaten: gezellig, gastvrij en onmiskenbaar gay. Of u alles moet laten vallen en meteen richting Shibden Hall moet draven? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

3 mei