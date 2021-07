Van vrijwilligerswerk tot donaties: zo kunt u slachtoffers van overstromingen steunen

Absolute recordhoe­veel­heid neerslag gevallen op twee plaatsen in provincie Luik: “Komt een keer in 200 jaar voor”

16:53 Op twee plaatsen in de provincie Luik is meer dan 200 millimeter neerslag gevallen in 48 uur tijd: 271 millimeter in Jalhay en 217 millimeter in Spa. Dat is een absoluut record en “komt maar een keer voor in 200 jaar”, zo meldt VTM NIEUWS-weerman David Dehenauw op Twitter.