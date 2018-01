Van tussentijdse verkiezingen in VS tot eerste gewone mensen op de maan: dit is wat 2018 voor ons in petto heeft Koen Van De Sype

2018 belooft een boeiend jaar te worden. Van tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten en een koninklijk huwelijk in Groot-Brittannië tot een middel tegen haaruitval bij chemopatiënten en een eerste commerciële vlucht naar de maan: dit zijn de dingen waar we naar uitkijken in politiek, entertainment, wetenschap en technologie.

POLITIEK

Gemeenteraadsverkiezingen in eigen land

Op zondag 14 oktober trekken we naar de stembus om nieuwe gemeente-, districts- en provincieraden te kiezen. In een aantal steden en gemeenten wordt het spannend. In Antwerpen bijvoorbeeld, waar burgemeester Bart De Wever (N-VA) wordt uitgedaagd door het kartel ‘Samen’ van Groen en sp.a, onder leiding van Wouter Van Besien. Ook in Gent is er heel wat mogelijk, met het wegvallen van huidig burgemeester en stemmenkanon Daniël Termont (sp.a) en een reeks nieuwe lijsttrekkers.

Tussentijdse verkiezingen in Verenigde Staten

Op 6 november zullen alle ogen gericht zijn op de Verenigde Staten, waar de zitjes van alle 435 leden van het lagerhuis en een derde van alle senatoren het onderwerp zullen zijn van verkiezingen. De ‘mid-terms’ worden gezien als een barometer voor het beleid van de president en met een populariteit die op een recorddiepte zit, belooft dat spannend te worden voor Donald Trump. Na de bijzondere senaatsrace in de traditioneel Republikeins stemmende staat Alabama, waar de Democratische kandidaat het haalde, hebben de Democraten hoge verwachtingen. Ze hopen het Huis van Afgevaardigden terug te winnen op de Republikeinen. In de senaat wordt dat moeilijker, want daar behoren 25 van de 33 zitjes die meedoen aan de verkiezingen aan Democraten.

Brexitgesprekken gaan nieuwe fase in

De scheiding van Europa en het Verenigd Koninkrijk was vorig jaar al voer voor flink wat discussie en dit jaar gaan de onderhandelingen door. De tweede fase start deze maand nog - als de Europese Commissie een mandaat krijgt van de deelstaten - en daarbij wordt de toekomstige relatie tussen de twee entiteiten onder de loep genomen. Er zal onder meer gesproken worden over een overgangsperiode die iedereen wat ademruimte moet geven. Europa wil verder dat Downing Street kiest tussen een gestript vrijhandelsverdrag zoals het heeft met Canada of een soort van lidmaatschap dat onder meer toegang geeft tot de interne markt met een vrij verkeer van goederen maar waardoor het Verenigd Koninkrijk geen vertegenwoordiger of stem meer heeft op Europees niveau, zoals de relatie tussen Europa en Noorwegen. Het ziet er echter naar uit dat het Verenigd Koninkrijk het beste van de twee wil.

Het effect van de Olympische winterspelen op de situatie in Korea

Zuid-Korea organiseert in februari de Olympische winterspelen en dat kan interessant worden tegen de achtergrond van de spanningen in de regio. Nadat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un verklaarde dat hij de knop voor het starten van een nucleaire oorlog altijd bij zich heeft, groeide de vrees dat hij de sportieve feestvreugde kon verpesten met bijvoorbeeld een nieuwe raketlancering. Hij reikte tijdens zijn nieuwjaarsspeech echter de hand naar Zuid-Korea en opende de mogelijkheid van dialoog. De dreiging blijft echter en dat heeft voorlopig ook een effect op de verkoop van tickets, die niet super loopt.

Blijft de nucleaire deal met Iran overeind?

Over een tweetal weken zou er meer duidelijkheid moeten zijn over hoe serieus de Amerikaanse president Donald Trump is in zijn voornemen om de confrontatie op te zoeken met Iran over het nucleair programma van het land. Trump weigerde in oktober het multilateraal akkoord uit 2015 te onderschrijven waarbij Teheran zich aan strikte regels zou houden in ruil voor een verlichting van sancties. Hij vindt dat er serieuze tekortkomingen zijn aan de deal en wil ervan af. Als hij op 15 januari het zesmaandelijks presidentieel besluit niet tekent om de sancties te versoepelen, zou het akkoord wel eens in elkaar kunnen zakken en komt een open confrontatie dichterbij.

Een Amerikaans vredesplan voor het Midden-Oosten

De schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump – Jared Kushner – zou volgende maand een plan voorleggen om vrede te brengen in het Midden-Oosten. Ambitieus van de 36-jarige erfgenaam van een vastgoedimperium, want heel wat internationale staatslui beter er al hun tanden op kapot. Hij heeft wel een aantal troeven in de hand. Zo voelt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zich verplicht aan Donald Trump – die al liet weten dat hij de ambassade van de VS van Tel Aviv naar Jeruzalem wil verhuizen – en dat kan betekenen dat hij bepaalde toegevingen doet die hij eerder niet eens in overweging wilde nemen. De kans dat de Palestijnen echter een eigen staat toegewezen krijgen, is klein.

ENTERTAINMENT & ROYALTY

Een nieuwe reeks van Temptation Island

Vorig seizoen was het programma een succes en ging het overal over de tongen, en daarom komt er ook dit jaar een reeks van Temptation Island, waarbij koppels de ultieme relatietest aangaan. De opnames zijn intussen achter de rug en uit de eerste fragmenten blijkt dat het er weer heet aan toe zal gaan. Drie verleiders kennen we intussen al: spierbundel Tijs Luyten uit de Kempen, de blonde Yana en model met Kameroense roots Laetitia – “Tetten zijn tetten, maar mijn boobs zijn puur natuur” – uit Zaventem.

VIER Laetitia, de nieuwe verleidster uit Temptation Island.

Een koninklijk huwelijk in Groot-Brittannië

Op 19 mei is het zover: dan stapt de Britse prins Harry in het huwelijksbootje met de Amerikaanse ‘Suits’-actrice Meghan Markle. Het zou een intieme ceremonie worden in een rustieke kleine kapel van Windsor Castle, maar er wordt verwacht dat er massaal veel volk zal op afkomen, om een glimp van het koppel te proberen op te vangen. Harry zal een nieuwe eretitel krijgen en vermoed wordt dat het ‘hertog van Sussex’ wordt, omdat die titel vrij is. Meghan wordt dan hertogin.

… en een koninklijke baby

Met alle ophef rond prins Harry en zijn Meghan zouden we het bijna vergeten, maar er is nóg uitbreiding op komst in de Britse koninklijke familie. Als alles goed gaat, verwelkomen Prins William en Kate in april hun derde kindje. Dat wordt een broertjes of een zusje voor prins George en prinses Charlotte.

Een hele batterij veelbelovende films

Een van de toppers dit jaar wordt het nieuwe deel in de Jurassic World-franchise: Fallen Kingdom (juni). Maar ook superheldenfilms zoals ‘Black Panther’ (februari) en ‘Avengers: Infinity War’ (mei) – het slotstuk van 18 films die de afgelopen 10 jaar op ons af werden gevuurd – moeten brokken maken aan de kassa’s wereldwijd. In juni staat ‘Ocean’s 8’ op het programma, de reboot van de gelijknamige films met deze keer alleen vrouwen in de hoofdrollen. Om nog maar te zwijgen van het laatste deel van de ‘Fifty Shades’-serie, die in februari in de zalen komt. In ‘Fifty Shades: Freed’ krijgt Anastacia – die nu getrouwd is met Mr. Grey – te maken met een stalker en moet ze vechten voor haar leven.

WETENSCHAP & TECHNOLOGIE

Het jaar dat ruimtetoerisme realiteit wordt

‘Space X’ - het ruimtevaartbedrijf van Teslabaas Elon Musk – kondigde aan dat het dit jaar twee privépersonen naar de ruimte zullen brengen. Het plan is om hen een trip van een week rond de maan te laten maken. De start-up ‘Moon Express’ uit het Amerikaanse Silicon Valley wil nog verder gaan. Het is ervan overtuigd dat het dit jaar nog met een ruimtetuig kan landen op de maan. Als dat lukt, zou het in elk geval het eerste privébedrijf worden dat de maan bereikt. Het ultieme doel is echter niet toeristisch: Moon Express wil er een kolonie starten om er grondstoffen uit de bodem te halen.

Eerste vluchten naar Antarctica

Om op Antarctica te raken, moest je vroeger zelf een vlucht charteren. Dit jaar wordt de eerste commerciële vlucht ingelegd van het uiterste zuiden van Argentinië naar een Argentijnse basis op Seymour Island. Een of twee keer per week kan je vertrekken vanuit Ushuaia met LADE, de Argentijnse nationale luchtvaartmaatschappij. De vlucht duurt 90 minuten. En dat is een stuk sneller dan de cruises waarmee je tot nu toe alleen het prachtige, ijskoude continent kon bewonderen.

Nieuwe manier om ziektes als kanker te behandelen

De techniek kwam voor het eerst in de belangstelling in 2012 en werd al gebruikt in proefschaaltjes en op dieren, maar dit jaar zou hij voor het eerst ook op mensen uitgeprobeerd worden: CRISPR, een manier om genen aan te passen. Hij wordt nu al in China en de VS gebruikt om immuuncellen aan te passen en kankers te bestrijden. Maar waar dat tot nu toe in een lab gebeurde na bloedafname bij een patiënt, zou dat nu ook rechtstreeks bij de patiënt kunnen. Er moet alleen een gel worden aangebracht op de huid en de rest gaat vanzelf. Als alles goed gaat, kan het een revolutionaire manier worden om allerlei ziektes te behandelen, zoals het Humaan Papilloma Virus (HPV) dat kanker veroorzaakt.

Nieuwe techniek waardoor kankerpatiënten haar niet meer verliezen

Op zich is het niets hoogtechnologisch, maar het kan het leven van kankerpatiënten die chemo moeten ondergaan een pak aangenamer maken: een verkoelende kap die je tijdens de therapie moet opzetten en die maakt dat het risico op haarverlies fors omlaag gaat. Ze werd in mei vorig jaar goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration en zou dit jaar een doorbraak kunnen kennen.

Gadgets: van een mechanische therapiekat tot een caloriescanner

Ook dit jaar is het weer gadgets troef in de technologische wereld en het ene is al gekker dan het andere: van een mechanische en koploze kat die je bij wijze van therapie kan strelen en een scanner die calorieën kan meten tot een robotbabysitter en de komst van de oorafdruk die de vingerafdruk moet vervangen als beveiligingsmethode, the sky is the limit.

De raketaangestuurde superwagen

De eerste tests met 320 kilometer per uur vorig jaar waren een succes en dit jaar volgt het moment suprême voor de Bloodhound: een eerste aanval op het wereldrecord van snelste wagen op land. In oktober moet de wagen – die aangestuurd wordt door een raket – in Zuid-Afrika 800 kilometer per uur halen en dan is het huidige record (1.228 per uur) binnen handbereik. Met de gegevens die het wetenschapsteam in oktober verzamelt, wil het binnen de twee jaar zijn ultieme doel bereiken om de wagen 1.610 per uur te laten rijden of 1.000 mijl per uur.

Augmented reality wordt mainstream

Ook iemand die elke dag uren naar het scherm van je mobiele telefoon staart? Dat zal veranderen en het start dit jaar als we het tijdschrift Fortune mogen geloven. Na het succes van Pokémon Go is er een enorme vraag naar ‘augmented reality’ ontstaan, waarin echte en virtuele elementen gecombineerd worden. Een betaalbare augmented reality-bril kan daaraan tegemoet komen en zal de manier waarop we werken, spelen en shoppen veranderen. Stel je voor dat je in een vreemd land rondloopt en je bril simultaan vertaalt wat je op de bordjes in de winkels ziet. Of dat je in een winkel staat en er een demonstratiefilm begint te spelen als je naar een bepaald product kijkt.

En 2018 wordt het jaar van de robot

Spraakrobots zullen steeds meer ingeburgerd raken. We kennen ze nu onder meer al van telefoontjes om vluchtreservaties te maken of de stand van onze zichtrekening op te vragen, maar we zullen ze ook steeds meer in het dagelijkse leven tegenkomen. Een stem die je zegt dat je je medicatie in moet nemen, dat de parkeermeter over twee minuten verloopt of die je waarschuwt dat je in het rood gaat als je een bepaalde aankoop doet: nog even en het is dagelijkse realiteit.