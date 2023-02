Van terrorisme verdachte Belg opgepakt in Roemenië: man zou Hezbollah hebben gefinancierd

Oud-Volksunie­voor­zit­ter Vic Anciaux (91) overleden: “Afscheid genomen van ons vake. Zo dankbaar voor alles"

Oud-Volksunievoorzitter Vic Anciaux is vrijdag op 91-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn zoon Bert Anciaux op de sociale media. Vic Anciaux was decennialang een boegbeeld van de Volkunie (VU). Hij was partijvoorzitter en staatssecretaris.