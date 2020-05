Van tegoedbonnen tot belastingvermindering: zo willen lokale besturen hun economie weer aanzwengelen Steden en gemeenten zetten zich in voor lokale handelaars en bedrijven JOBR

11 mei 2020

13u22 0 Vandaag heropenen de meeste winkels opnieuw in het land. En daar zijn heel wat steden en gemeenten blij om, want de lokale economie beleeft door de coronacrisis sombere tijden. Tal van lokale besturen namen dan ook initiatief om de lokale handelaars te steunen en klanten opnieuw de winkelstraten in te lokken. Wij maakten een overzicht van de opvallendste initiatieven.

Heel wat steden en gemeenten maken natuurlijk extra geld vrij voor steunmaatregelen voor burgers en handelaars. In zo goed als elke bekende Vlaamse winkelstad is dat het geval en wordt er geld vrijgemaakt door de stad. Zo voorziet de stad Gent 25 miljoen euro om de impact van de coronacrisis op te vangen. Een groot deel hiervan gaat naar de lokale handel en ondernemingen. Zo moeten zij een stuk minder belastingen betalen voor de maanden maart, april en mei. De stad betaalt ook al haar leveranciers zo snel mogelijk na de goedkeuring van de factuur. Zo’n belastingvermindering komt er ook in onder meer Antwerpen en Oostende. Naast de lokale besturen krijgen handelaars ook steun van de Vlaamse en federale overheid.

Toerisme

Een andere bekende winkelstad die zwaar getroffen wordt door de coronacrisis is Brugge. Deze West-Vlaamse provinciehoofdstad lijdt niet enkel onder het sluiten van de winkels, maar ook de duizenden dagelijkse toeristen die er nu wegblijven is een domper op de lokale economie. Naast een belastingvermindering voor handelaars wordt er ook een miljoen euro vrijgemaakt om het toerisme opnieuw aan te zwengelen na de coronacrisis. Dat is dan ook enorm belangrijk voor de Brugse economie. De toeristische heropstart zal er in drie fasen verlopen: eerst inwoners en dagjestoeristen. Daarna verschuift de focus naar toeristen uit een straal van 350 kilometer rond Brugge en pas in de derde fase mikt de stad op toeristen die met het vliegtuig naar ons land komen. Daarnaast is er ook gedacht aan een financiële steun voor de toeristische rondvaartbootjes, de paarden en koetsen die door de stad denderen en huurauto’s.

‘Welkom terug bon’

De Limburgse stad Sint-Truiden zal twee miljoen euro in de lokale economie pompen. Zo zal er veel worden geïnvesteerd in een veilige en aantrekkelijke shopomgeving. Daarnaast investeert de stad ook in een zogenaamde ‘welkom terug bon’. Met die bon krijgen klanten een winkeltegoed van 20% bovenop het aangekochte bedrag dat ze kunnen spenderen bij lokale handelaars die hun deuren opnieuw openen op maandag 11 mei. Dat shoptegoed wordt bijgepast door de stad Sint-Truiden. Ook in Hasselt worden waardebonnen uitgedeeld. Hier gaat het om bonnen ter waarde van vijf euro die Hasselaren na de coronacrisis in verschillende horecazaken kunnen spenderen.

Maar het zijn niet enkel grote steden en gemeenten die zich inzetten voor de lokale economie. Ook kleinere lokale besturen over het hele land nemen initiatief om hun economie aan te zwengelen. Zo zal de Antwerpse gemeente Putte eind juni een speciale ‘Puttebon’ uitgeven. Elk gezin in Putte zal zo een bon ontvangen. De bonnen zijn 10 euro per stuk waard en zijn bruikbaar in handelszaken die tijdens de coronacrisis moesten sluiten. Ook in het Oost-Vlaamse Aalter, de gemeente van burgemeester Pieter De Crem, krijgen inwoners een waardebon van 25 euro om te spenderen in lokale handelszaken.

Stoepkrijt

In Lommel zijn het dan weer de handelaars zelf die het heft in eigen handen nemen. Daar maakten de handelaars een dronevideo waarin ze hun aanbod presenteren in stoepkrijt op de straat. De stad Lommel helpt de handelaars met gratis stickers en versiering. Met de stoeptekeningen gemaakt door de handelaars draagt iedereen er zijn steentje bij om de economie terug een boost te geven.

Bekijk de video van de Lommelse handelaars en hun straattekeningen hieronder.