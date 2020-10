Van Ranst tevreden: “Dit zal hopelijk erger voorkomen” Sven Ponsaerts

06 oktober 2020

19u42 0 Viroloog Marc Van Ranst is blij met de in de vooravond onverwacht aangekondigde verstrengingen . “Dit zal hopelijk erger voorkomen. Ja, ik ben tevreden.” Het zou volgens de viroloog fout geweest zijn tot volgende week te wachten, tot de ‘te veel gehypte barometer’ er is.

De belangrijkste nieuwe maatregel is voor Van Ranst het terugbrengen van het aantal contacten tot drie.

“Samenscholingen van maximaal vier personen: goed. Een sluitingsuur voor de cafés om 23 uur: idem.” Het verschil in sluitingsuur tussen café en restaurant vindt de viroloog eveneens verdedigbaar. “Er zijn heel wat cafés die het zeer goed deden, zij betalen nu mee de tol voor diegene die er de kantjes hebben afgelopen.”

Bewuste stijlbreuk

De duidelijk luchtigere manier waarop de nieuwe regering de maatregelen communiceerde, noemt Van Ranst ‘een bewuste stijlbreuk’. “Blij dat we niet langer via veiligheidsraden communiceren - toch in het leven geroepen voor terreuraanslagen. Zo winnen we alvast een dag. Goed ook dat de premier na een inleiding het woord liet aan de vakminister, deze gezondheidscrisis is zijn vakgebied.”

Van Ranst looft voorts de helder manier waarop Frank Vandenbroucke (sp.a) de nieuwe regels toelichtte. “Een professor herken je meteen (lach). We kregen een heel didactische uitleg, zonder dat het een onbegrijpelijke academische zitting werd. Zeker zo goed in het Frans als het Nederlands ook - niet dat ikzelf ooit enig probleem had met ‘de virus’ van Wilmès. Who cares.”

Moed niet verliezen

Van Ranst wijst er wel op dat het effect van deze maatregelen nog niet meteen zichtbaar zal zijn. “Het zal nog een tijdje slecht blijven gaan - ik schat nog een dag of 10 tot 12. We moeten dat de mensen blijven zeggen, zodat ze de moed zeker niet verliezen.”

