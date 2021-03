Van Ranst: “Nu onmiddellijk verstrengingen nodig” - Lockdown in 16 Franse departementen, waaronder Parijs

Amerikaan­se vlaggen halfstok na aanslagen in Atlanta

18 maart De Amerikaanse president Joe Biden heeft vandaag het bevel gegeven tot het halfstok hijsen van alle Amerikaanse vlaggen, in eigen land en daarbuiten. Dat meldt het Witte Huis in een persbericht. In Atlanta, in de Amerikaanse staat Georgia, vonden dinsdag schietpartijen plaats in drie massagesalons: zes Aziatische vrouwen en twee andere mensen kwamen om het leven.