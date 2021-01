Van Ranst: “Eigenlijk is er geen perspectief voor de kappers” - EU betreurt “aanhoudende onduidelijkheid” van AstraZeneca over vaccins

Grootvader gedepor­teerd uit VS net één dag voor Biden immigratie­wet­ge­ving veranderde

27 januari Terwijl de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden vorige week woensdag de eed aflegde, zat de 58-jarige Felipe Ortega uit Texas geboeid en vastgeketend aan heupen en voeten in een busje richting Mexico. Daarmee kwam een abrupt einde aan zijn dertigjarig verblijf in de Verenigde Staten. Voorlopig is er voor de Mexicaan geen manier om zich weer bij zijn vrouw en kinderen in de VS te voegen.