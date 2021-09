Van Peteghem verlaagt btw voor haarprothesen

'Mind the gap' straks geschiede­nis? Metro Londen werkt aan systeem van veiliger in- en uitstappen

11:47 Londense pendelaars en toeristen klinkt de waarschuwing al jaren bekend in de oren: “Mind the gap” of “Pas op voor het gat”. Dat gat, dat is de smalle kloof tussen het metrotoestel en het perron, een afstand die veilig moet worden overbrugd bij het in- en uitstappen. Dat die boodschap niet zomáár te horen is, werd vorig jaar in mei nog tragisch duidelijk. Een passagier viel toen in het diepe gat en werd verpletterd door twee treinstellen. Hooggeplaatsten lijken nu gewonnen voor een technische oplossing.