Van partners tot rivalen: hoe de “cryptokeizer” van FTX 16 miljard euro verloor door tweets van Binance-baas en grootste rivaal

PODCAST Wilfried (93) kwam oog in oog te staan met een Duitse schutter: “Ik kon hem jaren erna nog haarfijn tekenen”

De vader van Wilfried De Metsenaere was in mei 1940 telegrafist voor de Belgische overheid. De Belgische regering sloeg in mei meteen op de vlucht om in ballingschap te kunnen voortwerken, vanuit Londen. Telegrafisten zouden van levensbelang zijn voor alle communicatie, en dus moesten ze mee, ook vader De Metsenaere. Het gezin met zes kinderen moet dus de oversteek naar Engeland maken. Onderweg worden ze geconfronteerd met bombardementen en kruipen ze door het oog van de naald. Luister hierboven naar het verhaal van Wilfried in de HLN-podcast ‘De Allerlaatste Getuigen’.

11:08