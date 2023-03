Van jongeren, voor jongeren: dit is het geheim van de JEZ!-donuts

Chili stelt eerste geval van vogelgriep bij inwoner vast

In Chili is het eerste geval van vogelgriep bij een mens (in dat land, red.) vastgesteld. Dat heeft het Chileense ministerie van Gezondheid woensdag lokale tijd gemeld. Het H5N1-virus werd vastgesteld bij een 53-jarige man uit het noorden van het land. De patiënt is volgens de autoriteiten ondanks zijn toestand stabiel.