Van Gucht: “Op weg naar 1.000 coronapatiënten op intensieve zorg”

Geert Molen­berghs bezorgd over aanhouden­de stijging besmet­tings­cij­fers: “We zijn in Vlaanderen nog nooit op dit punt geweest”

Biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven/U Hasselt) maakt zich zorgen over de oplopende besmettingscijfers in ons land. In tegenstelling tot de tweede golf in het najaar van vorig jaar ligt het zwaartepunt nu niet in Wallonië, maar in Vlaanderen.

15:53