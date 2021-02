Van gratis pizza tot belastingvermindering: zo maakt de rest van de wereld bevolking warm voor coronavaccin

Deliveroo breidt uit naar 15 Belgische steden: op deze plaatsen kan je vandaag al bestellen

0:01 Deliveroo breidt in 2021 uit naar 15 nieuwe steden. Dat meldt de maaltijdbezorger in een persbericht. Vanaf vandaag kunnen inwoners van Aalst, Sint-Niklaas en Doornik al maaltijden laten leveren via de app van Deliveroo.