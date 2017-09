Van de hel naar de hemel voor Sitse: "Je bent een betere zanger dan John Mayer" Sven Van Malderen

22u30 241 VTM Topdag voor Bart Peeters in 'The Voice': hij haalde met Lynn, Guillaume, Sebastiaan en Sitse maar liefst vier talenten binnen. Vooral die laatste jonge snaak verstond de kunst om het publiek helemaal in te palmen. Zijn metamorfose was dan ook bijzonder straf. Niet eens zo lang geleden vervulde het potentiële meisjesidool de rol van onopvallende passant in 'The Band', nu vond Peeters hem "een betere zanger dan de echte John Mayer". De staande ovatie was met andere woorden niet gestolen. Ook Alex Callier deed gouden zaken met een voormalige afvaller. Herinnert u zich nog hoe Bent Van Looy zich vorig jaar voor het hoofd kon slaan omdat hij niet voor Joséphine afgedrukt had? De eigenzinnige studente zocht eerherstel en met succes: deze keer deed ze vlot álle stoelen draaien. En wat dan gedacht van Sebastiaan? Hij had slechts zeven woorden nodig om de vier coaches te overtuigen van zijn kunnen.

VTM Marc Mathijs en Steven Dirix.

Marc Mathijs en Steven Dirix - I need never get old (Nathaniel Rateliff)

Coverbandleden Marc en Steven mochten de aflevering aftrappen als duo, een zeldzaamheid in deze wedstrijd. En vooral geen goede keuze, bleek al snel: hun stemmen smolten mooi samen, maar het totaalplaatje bleek niet genoeg om de jury te overtuigen. "Ik was aan het wachten tot jullie iets meer apart zouden zingen", legde Natalia uit. "We hebben al mensen gehad die enorm mooi klonken samen, maar solo niet sterk genoeg waren." Koen gaf grif toe dat hij nog nooit voor een duo of trio afgedrukt had. "Ik ben dan strenger, want je staat er met twee. De zenuwen zijn dan allicht iets meer onder controle." Alex vond het optreden te gelikt, maar had nog wel een opmerkelijke tip voor Steven. "Een goeie kuif moet je kammen en dus niet met een haardroger onder handen nemen."





VTM Astrid Van De Moortel.

Astrid Van De Moortel - Million reasons (Lady Gaga)

De 27-jarige Astrid uit Londerzeel kende meer geluk. Maar dat kon haast niet anders, met een muziekgevoel dat al in de buik begon. "Mijn mama had nooit last van mij toen ze zwanger was, op die ene keer na. Tijdens een pianoconcert van Jef Neve ben ik beginnen schoppen", vertelde de recruteringsconsulente. Haar cover van Lady Gaga viel duidelijk in de smaak, maar pas naar het einde toe drukten Koen en Natalia daadwerkelijk af. "Ik ken dit nummer. Ik wist dat ik even moest wachten, want het is best hoog gegrepen. Ik vind dat je het er heel goed vanaf gebracht hebt", oordeelde de Kempische. De Clouseau-zanger ontwaarde zelfs even een Annie Lennox-momentje, een prachtig compliment dat volstond om haar over de streep te trekken.





VTM Sebastiaan Carron.

Sebastiaan Carron - 'I am a man of constant sorrow' (in de versie van Mumford & Sons)

'In constant sorrow, all through his days'. Meer dan zeven woorden had Sebastiaan niet nodig om alle coaches te overtuigen van zijn kunnen. Toen ze ontdekten wat voor jonge knaap er achter die doorleefde stem zat, werd hun ontzag alleen maar groter. Natalia wilde -figuurlijk dan- voor hem vechten, Alex moest meteen aan de Soggy Bottom Boys denken en Koen speelde het link door toch enkele puntjes van kritiek aan te halen. Uiteindelijk bleek er geen kruid gewassen tegen Bart, de logische keuze volgens de student chemie. "Als je qua performance iets wil bijleren, moet je bij hem zijn. Bart is 'top of the notch'."





VTM Lynn Duijvewaardt.

Lynn Duijvewaardt - Don't you worry 'bout a thing (in de versie van Tori Kelly)

Van een verrassing gesproken: Lynn bevond zich als stewardess hoog boven de wolken toen de piloot via de intercom liet weten dat ze auditie mocht doen in 'The Voice'. Met 'Don't you worry 'bout a thing' wilde ze een eerbetoon brengen aan haar moeder, die in 2004 overleden was. Toen Bart (als enige) drukte, overviel haar dan ook een hemels gevoel. "Ik denk dat mijn mama fier geweest zou zijn." De presentator zelf werd haast lyrisch van haar prestatie. "Ik denk dat er nog nooit iemand in 'The Voice' zo'n moeilijk parcours uitgekozen heeft. Dit is een geweldig nummer van Stevie Wonder en jij maakte er dan nog eens een jazzversie van. Dat was bijna een virtuositeitsoefening."





VTM Luca Missiaen.

Luca Missiaen - Cannonball (Damien Rice)

Ook voor de piepjonge 'straatmuzikant' Luca zou slechts één coach draaien, en dan nog op het allerlaatste nippertje. "Zo check ik of hij stressbestendig is", liet Alex droogjes weten. Maar daarna volgden de complimenten. "Het was niet gespeeld, ik geloofde het. Er zit iets moois in je timbre. Ik verschiet me een bult dat je zestien jaar bent. Je hebt een meer mature stem en ik hoorde ook iets breekbaars. Koen vond het lijzig gezongen? Daar hou ik net van." Wedden dat vriendin Emma nu nog meer gesmolten is voor zijn charmes?





VTM Maxine Mestdagh.

Maxine Mestdagh - False alarm (Matoma & Becky Hill)

De 18-jarige Maxine legt de lat naar eigen zeggen hoog voor zichzelf. Doorstoten met haar versie van 'False Alarm' bleek echter nog net een brug te ver. "Ik heb echt getwijfeld", liet Alex in zijn kaarten kijken. "Ik zoek altijd naar de perfecte imperfectie en voor mij was dit te perfect." Een stelling waar Natalia niet mee akkoord ging. "Ik vond het niet sterk genoeg. Voor mij klonk het te schattig, ik hoorde een stem die nog jonger was dan achttien jaar." Volgens Bart en Koen moet ze nog wat groeien als zangeres, maar de kans lijkt nihil dat ze volgend jaar nog eens haar kans waagt. "Ik ben niet van plan om terug te komen", huilde ze na afloop. "Stel dat ik het weer niet haal, dan zou de teleurstelling nog veel groter zijn."

VTM Joséphine Rioda.

Joséphine Rioda - Soulman (Ben l'Oncle Soul)

Misschien kan Maxine zich spiegelen aan het voorbeeld van Joséphine. De 20-jarige studente moest vorig jaar ook naar de zakdoek grijpen omdat ze blijven steken was in de 'blinds'. Bent Van Looy had daar toen zo'n spijt van dat ze nu opnieuw haar kans wilde wagen. En kijk: deze keer raakte ze de juiste snaar bij álle coaches. "Je hebt ons frontaal aangevallen en dan nog op zo'n gezellige manier", verwoordde Bart het enthousiasme. Koen wees er wel op dat ze haar focus tot het einde moest vasthouden, "iets waar je met mij perfect aan zou kunnen werken". Het goudhaantje koos echter voor het kamp van Alex. "Ik was dit jaar niet op zoek naar de grain, maar zij heeft wel een heel tof randje aan haar stem."





VTM Kalina De Roover.

Kalina De Roover (Stop - Sam Brown)

De half-Poolse Kalina veroverde als kind al eens de eerste plek in een talentenshow. Bij de 'grote mensen' is het voorlopig nog andere koek, enkel Natalia hoefde geen twee keer na te denken. "Ik was helemaal verkocht bij de eerste zinnen", klonk het. "Ik vond het een heel zuivere stem en dat heb ik nog niet in mijn team. We moeten nog werken aan podiumprésence, maar daar ben ik de perfecte vrouw voor." Bart kon zich na afloop wel voor het hoofd slaan. "Ik ben een beetje kwaad op mezelf omdat ik niet gedraaid heb, want dan had ik je coole looks gezien. Ik had je heel graag zien zingen, dus ik ben een stommerik."

VTM Laurens Decan.

Laurens Decan (Sing - Ed Sheeran)

Voor de 20-jarige student industrieel ingenieur was het avontuur bijzonder snel afgelopen. Alex had zelfs al na enkele seconden genoeg gehoord. "Ik was je meteen kwijt. Ik word graag naar allerlei verrassende plaatsen gebracht, maar bij jou dacht ik toch: 'hier moet ik niet komen'. Dat klinkt hard, maar dat is deel van deze wedstrijd." Koen is ervan overtuigd dat Laurens op een zaterdagavond de perfecte ambiancemaker is in de auto, maar van een groot podium blijft hij toch beter weg. "De dingen die niet helemaal kloppen, vallen hier extra op. Het was niet slecht, maar ook niet vlam erop." Gelukkig was er nog Bart om de pijn te verzachten. "Blijf alstublieft muziek maken", luidde zijn advies.

VTM Guillaume Vangu.

Guillaume Vangu - Budapest (George Ezra)

De student maatschappelijk werk kreeg met Bart de coach die hij vooraf wilde. Kon ook moeilijk anders, was hij was de enige die draaide. Voor Guillaume betekent die ene appreciatie nu al een overwinning op zijn verleden. Vroeger stotterde hij immers zo hard dat hij amper zijn eigen naam kon uitspreken. Zingen lukte wel en zou uiteindelijk zijn sociaal leven redden. En nu brengt zijn speciaal stemtimbre hem zelfs tot in de battles van 'The Voice'. "De manier waarop je rustig je ding deed, was indrukwekkend", strooide Bart met complimenten. "Ik denk niet dat je zelf beseft hoe mooi en makkelijk je zingt. Het ging vanzelf."

VTM Delfine Van Leuven.

Delfine Van Leuven - Breng me naar het water (Marco Borsato)

Delfine waagde de sprong in het Nederlands, en daar had ze een heel ontroerende reden voor. Exact zeven jaar geleden was haar tante immers uit het leven gestapt. De imitatie van Borsato werd een mooi eerbetoon aan haar adres, maar de coaches wist ze er niet mee te overtuigen. Koen vond haar uitspraak een 10 op 10 waard, qua flow en timing bleef hij echter op zijn honger zitten. Bart prees haar omdat ze er haar eigen versie van had gemaakt, Alex noemde haar zang te schools. Maar al bij al was de missie toch geslaagd. "Ik denk dat mijn tante zeer trots zou geweest zijn", besloot de studente sociaal werk.

VTM Sitse Brems.

Sitse Brems (I'm gonna find another you - John Mayer)

Het slotakkoord was voor Sitse, een kandidaat die eerder dit jaar nog gewogen en te licht bevonden werd in 'The Band'. Uren zangles en de keuze voor het Engels zorgen echter voor een wereld van verschil. "Dit had alles wat een performance moet hebben", haalde Koen de loftrompet boven. "Je staat er heel cool, je zingt met een gemak dat het een lieve lust is. Het was gewoon echt af. Dikke proficiat, echt klasse." Bart deed er nog een flinke schep bovenop. "Als gitarist kan je voorlopig nog niet tegen John Mayer op, maar qua zang ben je gewoon béter." Natalia trachtte die mooie woorden nog af te doen als "verkoopspraatjes", maar tevergeefs: het team van Bart is een veelbelovende popster rijker.