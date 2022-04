Van consultant voor een HR-bedrijf in Antwerpen tot fiscaal analist in Singapore: dit is wat de 18 Reuzegommers deden sinds de dood van Sanda Dia

“Ik kan niet meer op een normale manier functioneren in België”, zo zei schachtentemmer A.G. alias ‘Janker’ op het proces van de 18 verdachte Reuzegomleden na de dood van Sanda Dia. Na de fatale doop studeerden sommigen verder in Gent of Antwerpen, anderen in de VS of Taiwan. De één gaf zijn droom om advocaat te worden op, de andere werkt nu voor een beleggingsfonds in Hong Kong. HLN.be zocht uit welke keuzes ‘Zaadje’, ‘Sondage’, ‘Kletsmajoor’ en de anderen maakten om hun leven opnieuw op de rails te krijgen.