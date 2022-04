Vakbondsactie voor hogere lonen verstoort openbaar vervoer: overzicht per provincie

BinnenlandHet gemeenschappelijk vakbondsfront organiseert vandaag op verschillende plaatsen in het land protestacties. ACV, ABVV en ACLVB breken een lans voor hogere lonen nu de prijzen van bijvoorbeeld energie, brandstoffen en voeding steeds blijven stijgen. De loonnormwet van 1996 moet het daarbij nog steeds ontgelden. Door de actie is er hinder bij het openbaar vervoer. Een overzicht per provincie.

Waarom viseren de bonden de loonnormwet van 1996? De wet uit 1996 zet een rem op de stijging van de lonen om de concurrentiepositie van Belgische bedrijven te beschermen tegenover de buurlanden. De vakbonden willen de wet hervormen. “De prijzen ontploffen en maken het leven alsmaar duurder. (...) Het probleem is dat onze lonen niet even snel stijgen, omdat de loonstijgingen sterk worden beperkt door de loonnormwet. Zelfs in bedrijven die grote winsten maken, verhindert de wet ons om meer te onderhandelen”, hekelt het gemeenschappelijk vakbondsfront in een pamflet. Een petitie voor een hervorming van de loonnormwet die neergelegd werd bij de Kamer werd finaal alvast door 87.390 mensen ondertekend. Vanaf 25.000 handtekeningen kan men de kwestie op de agenda van het parlement zetten door gehoord te worden.

ANTWERPEN

In Antwerpen blazen de vakbonden om 9.30 uur verzamelen op het Operaplein, met de Groenplaats als eindbestemming. Van ongeveer 10 tot 13 uur zal de grote vakbondsactie ernstige hinder met zich meebrengen voor het tramverkeer in de Scheldestad. “De hinder zal zich voordoen aan het Operaplein, op tramlijn 1 bij het vertrek van de manifestatie. Ook tramlijn 7 zal hinder ondervinden in de Bourlastraat en de Huidevetterstraat”, zegt de woordvoerster van De Lijn.

Elders in de provincie Antwerpen is vooral het busverkeer van De Lijn zwaar verstoord: slechts 55 procent van de ritten rijdt uit.

De stad Antwerpen waarschuwde eerder voor een verstoorde dienstverlening, bijvoorbeeld voor de afvalophalingen en kinderopvanglocaties. Alle recyclageparken in de Scheldestad zijn vandaag gesloten.

OOST-VLAANDEREN

Ook in de provincie Oost-Vlaanderen rijdt slechts 55 procent van alle ritten van De Lijn uit. De hinder is het grootst in en rond Gent. Om 11.55 uur vindt op het Kramersplein een vakbondsactie voor het behoud van de koopkracht plaats.

Volgens VRT NWS zijn in Gent twee basisscholen en twee kleuterafdelingen van het stedelijk onderwijs dicht. Er is wel noodopvang voorzien. Ongeveer de helft van de stedelijke crèches en de buitenschoolse omvang van de stad Gent is gesloten vandaag.

Ook het afvalophalingsbedrijf Ivago verwacht hinder door de vakbondsactie. Mogelijk gaan niet alle recyclageparken open vandaag.

WEST-VLAANDEREN

In West-Vlaanderen rijdt slechts 65 procent van alle ritten van De Lijn. Ook de impact op de Kusttram zal groot zijn, ongeveer 35 procent van alle ritten rijdt.

VLAAMS-BRABANT

In Vlaams-Brabant rijdt 60 procent van alle ritten van De Lijn.

LIMBURG

In Limburg zullen zeven op de tien voertuigen van de Vlaamse openbaarvervoersmaatschappij rijden.

“De Lijn betreurt ten zeerste de hinder en het ongemak die deze vakbondsactie met zich meebrengt voor de reizigers”, klinkt het in een reactie op de protestacties. Reizigers kunnen controleren of de bus of tram vandaag rijdt op de site delijn.be/alternatievedienstverlening. Hinder ten gevolge van de actie zal niet zichtbaar zijn in de routeplanner en op de haltepagina’s.

BRUSSEL

De vakbonden ACV, ABVV en ACLVB verzamelen tussen 10 en 12 uur aan de hoofdzetel van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) in de hoofdstad, nabij het Centraal Station. Ze vragen aan het VBO om te reageren op de “huidige stijging van de kosten van levensonderhoud”.

Het openbaar vervoer in de hoofdstad ondervindt ernstige hinder van de actiedag. Enkel metrolijn 1 is in dienst, meldt de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB via Twitter. De andere metrolijnen rijden vandaag niet. De trams rijden enkel op de lijnen 3, 4, 7, 8, 9, 51, 82 en 92. “De andere metro- en tramlijnen rijden niet vandaag”, klinkt het.

Op het busnet zijn de lijnen 12, 34, 53, 59, 65, 71, 87 (verlengd tot Zwarte Vijvers), 88 en 95 in dienst. Vanavond zullen er geen bussen van nachtnet Noctis rijden.

Ook de Waalse openbaarvervoermaatschappij TEC verwacht hinder. In Brussel kan eveneens de afvalophaling verstoord zijn. Bij de NMBS wordt dan weer geen hinder verwacht, er is geen stakingsaanzegging ingediend.

WALLONIË

In het zuidelijke landsgedeelte is er sprake van acties in Charleroi, Luik en Namen, maar ook in Waals-Brabant en het noordwesten van Henegouwen.

Komen er nog acties?

Maandag 20 juni volgt een nationale betoging in Brussel om de koopkracht te verdedigen en voor een herziening van de loonnormwet. Bovendien opperde het ABVV reeds dat er extra vakbondsacties kunnen volgen: eind maart kondigde de rode vakbond aan dat ze op 26 april, volgende week dinsdag, evalueert of er nog bijkomende acties nodig zijn. Vorige maand waren er al kleinere vakbondsacties. Bij de vakbonden klinkt het dat het vandaag geen nationale stakingsdag is. Vakbondsmilitanten die deelnemen aan de acties, zijn weliswaar gedekt door een stakingsaanzegging.

Volledig scherm Archiefbeeld ter illustratie © Photo News

Unizo en Voka reageren fel op vakbondsactie

“Het moet nu maar eens gedaan zijn met de constante eis voor meer loon zonder stil te staan bij de gevolgen voor de ondernemers”, zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche van werkgeversorganisatie Unizo in een persbericht.

“We moeten samen door deze crisis. De kmo’s lijden harder onder de stijgende kosten dan de werknemers. Het is enorm cynisch dat de enige groep die door de automatische loonaanpassing grotendeels gevrijwaard wordt net de werknemers en de uitkeringstrekkers zijn. Zij worden door hun vakbond opgestookt om te manifesteren voor nog meer loon. Dat kunnen de kmo’s simpelweg niet betalen”, aldus Van Assche.

Hij wijst erop dat de werkgevers niet alleen te maken hebben met de automatische loonindexering, maar ook met een ongeziene stijging van de energie- en grondstofkosten.

Quote Repetitief roepen om meer loon ‘omdat het leven duurder wordt’, zonder stil te staan bij de gevolgen voor de kmo’s, zal bedrijven en jobs vernieti­gen. Danny Van Assche (Unizo)

Unizo roept de vakbonden dan ook op constructief samen te werken met werkgevers en te zoeken naar oplossingen. “Repetitief roepen om meer loon ‘omdat het leven duurder wordt’, zonder stil te staan bij de gevolgen voor de kmo’s, zal bedrijven en jobs vernietigen.” De ondernemersorganisatie pleit er ook voor om de lasten eerlijk te verdelen. “De overheden en werkgevers hebben al inspanningen gedaan, het is niet meer dan billijk dat ook de vakbonden hun bijdrage leveren”, besluit Van Assche.

Ook Voka veroordeelt de vakbondsactie. “Er is geen enkele millimeter marge om de lonen te verhogen bovenop de index. Niet nu, en ook niet de komende jaren. De vakbonden spiegelen hun leden luchtkastelen voor en spelen met vuur”, zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens. Ook hij wijst naar de automatische loonindexering, waarmee België zowat alleen staat in de wereld. “Wie zoals de bonden dat nog niet voldoende vindt, praat ons land de economische afgrond in.”