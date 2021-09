Vakbonden willen bloedafnames personeel niet alleen aan 3M overlaten

3M is het Amerikaanse chemieconcern dat verantwoordelijk geacht wordt voor historische PFOS-vervuiling in Zwijndrecht en omgeving. Volgens vakbondssecretarissen Paeshuys en Sollie zit het personeel van het bedrijf met vragen en onzekerheid over de mogelijke gezondheidsrisico’s van hun werk in het verleden en vandaag.

Volgens Sollie is uit de passage van de 3M-top vorige vrijdag in de commissie gebleken dat 3M “niet is komen getuigen in het belang van de werknemers, omwonenden of volksgezondheid”. “De vraag is dan in wiens belang ze dan wél zijn komen getuigen”, aldus Sollie.

Quote 3M wil de analyse en de resultaat­ver­wer­king van nieuwe bloedafna­mes in de VS laten gebeuren, maar dat is voor ons onbespreek­baar. Levi Sollie (ABVV)

Nieuwe bloedafnames

De werknemers zitten volgens de vakbonden intussen met grote vragen over de berichten over verhoogde PFOS-concentraties in het bloed van werknemers en ex-werknemers. Daarom willen de vakorganisaties ook dat er een “onafhankelijke partner” betrokken wordt bij nieuwe bloedafnames en -analyses. Die nieuwe afnames zouden morgen/dinsdag starten. “3M wil de analyse en de resultaatverwerking in de VS laten gebeuren, maar dat is voor ons onbespreekbaar”, aldus Sollie. Hij stelt voor om eventueel Fedris, het federaal agentschap voor beroepsrisico’s, te betrekken.

Hilde Degoes, de regiodirecteur van Mensura die sinds 2012 als arbeidsgeneesheer bij 3M langs gaat, is wél gewonnen voor het blijven gebruiken van hetzelfde (Amerikaanse) labo. “Dan kan je beter vergelijken”, aldus Degoes. Er zal volgens haar wel gewerkt worden met een ‘referentiestaal’ voor “eventuele discussies”.

De vakbondsafgevaardigden verklaarden nog dat zij de voorbije jaren “geen alarmerende signalen” hebben ontvangen vanuit het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) bij 3M over mogelijke overtredingen van normen, al moesten de sprekers wel toegeven dat ze niet systematisch op de hoogte worden gesteld van de periodieke verslagen van dat comité.

Andere bedrijven

Zonder in te gaan op details schetste vakbondsman Sollie nog een breder plaatje over het probleem van industriële vervuiling in de Antwerpse haven. “Wat zal men vinden als men bovenkomt met de tunnel op rechteroever? Daar is de chemische industrie historisch gestart”, aldus Sollie. “Ik ben niet naar hier gekomen om te praten over andere bedrijven, maar er zijn een aantal andere bedrijven in de regio waartegen in de VS of in Europa minstens evenveel processen lopen. Wat dat betekent voor de werknemers en voor hun gezondheid is voor ons een dagelijkse bekommernis”, aldus nog Sollie.