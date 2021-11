Vakantiewoningen huren met meer dan vijftien personen is toegelaten

Celebrities Kanye West verwijdert al zijn posts op Instagram na overlijden van soulmate Virgil Abloh

De Instagrampagina van Kanye West (44), oftewel “Ye” West, is opvallend leeg. De rapper en modemagnaat haalde al zijn foto’s en filmpjes van het platform weg. En dat kort nadat hij een videoboodschap deelde waarin hij openlijk sprak over zijn gooi naar het presidentschap. Daarin had hij het ook nog over zijn relatiebreuk met Kim Kardashian.

16:18