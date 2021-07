Vakantiedrukte in Europa: hier staat er file en dit zijn de beste vertrekmomenten

Dit weekend vertrekken veel Belgen op vakantie, door de start van het bouwverlof in grote delen van het land. VAB verwacht daarom druk verkeer op de belangrijkste assen in Frankrijk. Zaterdag staat daar geklasseerd als een “rode” dag. In Frankrijk zijn de files het afgelopen uur intussen verdubbeld in tijdverlies, meldt de mobiliteitsorganisatie.

Blijf op de hoogte van de knelpunten op de Europese wegen, dankzij dit artikel dat de hele dag wordt bijgewerkt

FRANKRIJK

Op de route Luxemburg - Lyon - Spaanse grens is er al zowat 2,5 uur vertraging. Op de routes Parijs - Narbonne via Clermont-Ferrand, Lille - Parijs - Bordeaux - Spanje en Parijs - Narbonne via Limoges schommelt de extra reistijd rond de 2 uur.

Niet alleen Belgen en Nederlanders zijn onderweg in Frankrijk. Bij onze zuiderburen ging op 7 juli de zomervakantie in en dus zijn ook veel Fransen onderweg. Uit een bevraging blijkt dat maar liefst 85 procent van de Fransen deze zomer verlof in eigen land zal houden. Tegelijk trekken veel Vlamingen naar bestemmingen die ook de Fransen verkiezen, namelijk de kust en de bergen. Hierdoor zou het wel eens extra druk kunnen worden.

Onderstaande tabel van VAB toont het verwachte fileverloop op de belangrijkste vakantieassen in Frankrijk. De mobiliteitsclub raadt aan om het juiste vertrekmoment te kiezen, zodat je niet aankomt op de rode momenten op de aangeduide routes.

Volledig scherm Op deze routes en op deze momenten verwacht VAB file dit weekend in Frankrijk. © VAB

DUITSLAND

In Duitsland is het vakantieverkeer ondertussen ook op gang gekomen, met vooral vertragingen in het zuiden van het land richting Oostenrijk en Zwitserland. De grootste vertraging is er voor terugkerende vakantiegangers vanuit Zwitserland: zij moeten rekening houden met 1 uur en 20 minuten extra tussen Bazel en Karlsruhe.

Houd er daarnaast rekening mee dat de de A3 komende nacht dichtgaat door wegenwerken. Concreet gaat de snelweg dicht tussen Neurenberg en Erlangen-Tennenlohe en dit vanaf 22 uur zaterdagavond tot 6 uur zondagochtend.

VAB waarschuwt ook voor druk verkeer op de lokale wegen bij onze oosterburen, omdat veel Duitsers ook in eigen land hun vakantie zullen doorbrengen.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm (Archieffoto) © Noortje Palmers

ITALIË

In Italië op de route Como - Firenze via Milaan verlies je anderhalf uur. Italië is opnieuw een populairdere vakantiebestemming voor de zomervakantie. De Vlaamse mobiliteitsorganisatie sluit dan ook niet uit dat er dit jaar wel eens drukker verkeer zou kunnen zijn.

ZWITSERLAND

In Zwitserland op de route Bazel - Como via de Gotthardtunnel is er ruim 1 uur vertraging.

OOSTENRIJK

In Oostenrijk moet je rekening houden met 40 minuten tijdverlies voor de Karawankentunnel richting Slovenië bij Villach (A11). Er is 20 minuten vertraging bij de B179 Fernpassroute bij Innsbruck richting Italië.

Bereid je ook voor op mogelijk extra wachttijden door grenscontroles tussen Oostenrijk en Slovenië en tussen Slovenië en Kroatië.

Ben jij in de file beland onderweg naar je vakantiebestemming? Neem dan gerust contact op via video@hln.be of via WhatsApp op 0474 74 65 02 om je ervaring met ons te delen.

Bekijk ook