Vader stript op schoolvergadering om punt te maken over het dragen van mondmaskers

Opvallende beelden uit de VS tonen hoe een vader zich tot zijn ondergoed uitkleedt op een vergadering van het schoolbestuur. Met de actie wilde hij pleiten voor het dragen van mondmaskers: “Het is een eenvoudig protocol”, aldus de man.

Vanaf 6 augustus is het dragen van een mondmasker in het schooldistrict Dripping Springs niet meer verplicht. Iets waar James Akers, de vader van een middelbare scholier, het niet mee eens is. Tijdens een bestuursvergadering op school kleedde hij zich daarom langzaam maar zeker uit.

“Ik hou er niet van dat de overheid of een andere entiteit - vraag het maar aan mijn vrouw - me vertelt wat ik moet doen”, zegt Akers terwijl hij zich van zijn jas en hemd ontdoet. “Op het werk dwingen ze me dit jasje te dragen. Ik haat het. Ze dwingen me om dit overhemd en deze stropdas te dragen. Ik haat het.”

“Op de weg hierheen reed ik voorbij drie stopborden en vier rode lichten. Ik had bijna iemand vermoord”, zegt Akers ironisch. “Maar het zijn ook mijn wegen, dus ik heb volste recht om zo snel te rijden als ik wil.” De man vervolgt zijn speech met ironie: “Ik kwam vandaag naar de school en de parkeerplaats was vol. Dus ik besloot te parkeren waar ik maar wilde - wat in dit geval toevallig een plek voor gehandicapten was.”

“Maar mondmaskers zijn een eenvoudig protocol, mensen”, besluit Akers terwijl hij zijn broek uitdoet. “We volgen bepaalde regels om een ​​heel goede reden.”

“Doe uw broek aan”

Barbara Stroud, de voorzitter van het schoolbestuur, vroeg de vader vervolgens om zich weer om te kleden: “Meneer Akers, ik begrijp het - ik geloof dat u een zwemmer bent - maar als u uw broek weer aan zou willen doen, zou dat op prijs gesteld worden.”

Akers legde zijn uitspraken na de vergadering nog eens duidelijk uit aan KXAN-TV: “Er zijn volgens mij te veel mensen die om politieke redenen niet nadenken over de verstandige beslissingen die we iedere dag nemen. Denk maar aan veilig rijden of niet op gehandicaptenplaatsen parkeren.” Akers gelooft dan ook dat het dragen van een mondmasker een logische beslissing is, die niet in twijfel mag gebracht worden.

