Vader Boris Johnson gaat de Franse nationaliteit aanvragen door brexit Belga

22 maart 2020

15u38 9 De vader van de conservatieve Britse premier Boris Johnson gaat de Franse nationaliteit aanvragen nu Groot-Brittannië uit de EU is gestapt, meldt The Sunday Times. Zoonlief leidde het Verenigd Koninkrijk tijdens de brexitperiode naar de Europese uitgang.

Dochter Rachel maakte de aanvraag van de 79-jarige Stanley Johnson bekend in een boek dat ze de voorbije week uitbracht. Hij komt in aanmerking omdat zijn moeder Irene in Frankrijk geboren was.

Rachel Johnson is zeer tegen de brexit gekant. Zij stapte omwille van de brexit over van de Conservatieven naar de pro-Europese Liberaal-Democraten. In het boek ‘Rake's Progress: My Political Midlife Crisis’ vertelt ze dat haar vader ‘op weg is om Fransman te worden, aangezien zijn moeder geboren was in Versailles en zijn grootmoeder in Parijs. Of: goed nieuws, misschien kom ik ook in aanmerking om Française te worden.’



Stanley Johnson wil volgens Britse media de banden met de EU via het Franse paspoort warm houden. Hij wil dat zijn kinderen en kleinkinderen zo ongehinderd in de EU kunnen wonen en werken. Stanley Johnson was een van de eerste Britse functionarissen in Brussel. Hij zetelde in het Europees halfrond en werkte voor de Europese Commissie. Boris Johnson spendeerde zijn jeugdjaren deels in Brussel en hij spreekt Frans.