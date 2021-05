Vaccinatiegraad van 70 procent volstaat niet volgens vaccinologen: “We moeten naar 90 procent”

Antwerpen Conciërge van campus universi­teit blijft in de cel, vriendin vrijgela­ten: “Wij zijn écht geen dealers, alleen gebruikers”

30 mei De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft de 37-jarige conciërge van de campus Groenenborger aangehouden. Zijn 35-jarige vriendin werd onder voorwaarden vrijgelaten. De twee werden vrijdagavond opgepakt na een korte observatie en meldingen van mogelijk dealen van drugs. “Maar wij zijn echt geen dealers. We gebruiken alleen, en ja, dat is ook niet oké, dat weten we", zegt de geëmotioneerde vriendin.