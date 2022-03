Vaccinatiegraad bij kinderen blijft hoog, stijging bij volwassenen

Wetenschap­pers ontdekken dat brein van ex-coronapa­tiën­ten is gekrompen

Wie besmet raakte met het coronavirus, blijkt nadien meer tekenen van hersenveroudering te vertonen dan mensen die geen corona hebben gehad of die een andere luchtweginfectie doormaakten. Dat hebben onderzoekers aan de universiteit van Oxford ontdekt. Het brein van ex-coronapatiënten is een klein beetje gekrompen en toont vooral beschadigingen in hersengebieden die verbonden zijn met het reukcentrum.

7 maart