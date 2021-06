Vaccinatiecentra blijven tot minstens half oktober open: Vlaamse regering voorziet 55 miljoen euro extra

Eerste procesdag Arco: meer pers en advocaten aanwezig dan gedupeerde coöperan­ten

10:14 Op de eerste procesdag rond Arco is amper een tiental gedupeerde coöperanten opgedaagd. Het proces vindt plaats in de Navo-gebouwen in Evere, net omdat daar veel ruimte is om publiek te ontvangen. Maar er daagden in feite meer advocaten en pers op dan coöperanten.