Vaccinatiecampagnes niet overal even groot succes: deze landen presteren het slechtst van heel Europa

Ongeveer de helft van alle inwoners van de Europese Unie is intussen gevaccineerd tegen het coronavirus. België is bij de koplopers met een vaccinatiepercentage van meer dan 70 procent en Vlaanderen heeft zelfs de kaap van 80 procent in het vizier. Maar het gaat niet overal even goed. Enkele lidstaten blijven vér achter. En aan de buitengrenzen is de toestand nog dramatischer.

Volgens de recentste gegevens van de statistische website Our World in Data, die onder meer door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt gebruikt, heeft 54,53 procent van alle inwoners van de EU al minstens een eerste spuitje gekregen met een coronavaccin. 48,99 procent is volledig gevaccineerd.

Als we alleen de volwassen bevolking bekijken, zit het percentage volledig gevaccineerde inwoners zelfs boven de 70 procent. Dat meldde Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen een week geleden op sociale media. Het was een doelstelling die de EU tegen het einde van de zomer wilde halen.

De landen die het in de EU het best doen zijn Portugal, IJsland, Malta, Spanje en Denemarken. Portugal is de onbetwiste koploper wat betreft het aantal inwoners dat al minstens één spuitje kreeg (86,09 procent), Malta spant de kroon op het vlak van volledig gevaccineerden (80,52 procent).

België zit mooi in de top tien. Volgens Our World in Data bekleden we de achtste plaats als het gaat om inwoners die al zeker een eerste prik kregen (72,73 procent) en de zesde plaats voor het aantal volledig gevaccineerden (70,53 procent). Mocht Vlaanderen apart in de lijst worden opgenomen, dan zouden we zelfs nog hoger scoren. Met 79,44 procent van de inwoners die minstens een eerste prik kregen, zouden we een vierde plaats bekleden en met 77,22 procent volledig gevaccineerden zelfs een derde plaats.

Het kan echter ook anders. Dat is te zien aan de onderkant van de rangschikking. Heel wat Oost-Europese landen blijken fors achterop te hinken met hun vaccinatiecampagnes. In rode lantaarn Bulgarije is nog geen 16 procent van de bevolking deels of volledig gevaccineerd. En Roemenië doet al niet veel beter, met maar goed 27 procent van de bevolking die deels of volledig gevaccineerd is. Roemenië was aanvankelijk nochtans bij de koplopers.

Kroatië, Slovakije, Letland en Slovenië blijven met hun cijfers steken in de veertig procent. Polen komt net boven de vijftig procent uit: 51,35 procent kreeg al zeker een eerste prik en 50,16 procent is volledig gevaccineerd.

Kwetsbaarder

Dat niet alle lidstaten even goed presteren, is geen goede zaak. Ook niet voor landen waar de campagnes wél goed verlopen. “We kunnen ons niet veroorloven dat sommige delen van Europa minder goed beschermd zijn”, aldus EU-commissaris voor Volksgezondheid Stella Kyriakides. “Dat maakt ons allemáál kwetsbaarder.”

Waar het virus blijft circuleren, kunnen nieuwe varianten ontstaan. En daardoor veroorzaakte nieuwe coronagolven kunnen het herstel in de Europese Unie stevig hinderen.

Volledig scherm Een minder vertrouwd gezicht in Bulgarije: iemand krijgt een coronavaccin. © REUTERS

De achterstand van Oost-Europa is niet te wijten aan een tekort aan vaccins, want die zijn er voldoende. Er is echter een groot wantrouwen tegenover de vaccins, en dat hoewel landen als Bulgarije, Roemenië, Hongarije, Polen en Tsjechië bij de hoogste graden van oversterfte hebben in de EU. De oorzaken: desinformatie, onwetendheid en een diep wantrouwen tegenover de autoriteiten. Dat laatste staat in een rapport dat gepubliceerd werd door de denktank European Council on Foreign Relations.

De situatie is zelfs nog erger aan de buitengrenzen van Europa. In Albanië, een buurland van Griekenland, is maar 23 procent van de inwoners volledig gevaccineerd, iets verderop in Georgië maar 11 procent en in Armenië zelfs maar 3 procent. De EU heeft alvast beloofd om die landen van meer vaccins te voorzien.

