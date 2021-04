Vaccinatiecampagne extra injectie geven via steden en bedrijven? Nog even geduld

Tijd dringt voor Indonesi­sche duikboot met 53 militairen: nog maar voor drie dagen zuurstof en vermoede­lijk 700 meter diep gezonken

14:15 De Indonesische marine vermoedt dat de vermiste duikboot met 53 mensen aan boord op een diepte van 600 tot 700 meter ligt. Dat voorspelt niet veel goeds want voor die diepte is het vaartuig niet gemaakt. Ook zou de bemanning nog maar voor drie dagen zuurstof hebben. Intussen zet de marine al haar mankrachten in om de onderzeeër en de bemanning terug te vinden.