Vaccin Novavax is goedgekeurd door Europees Geneesmiddelenagentschap

Showbizz Rob de Nijs liet zich opnemen in revalida­tiekli­niek voor afscheids­con­cert Sportpa­leis: “Dat was even hard werken”

Op 10 april staat Rob de Nijs (78) nog een laatste keer in de Ziggo Dome in Amsterdam voor zijn afscheidsconcert. Om zich goed voor te bereiden, zal de zanger zich hoogstwaarschijnlijk laten opnemen in een revalidatiecentrum. De Nijs liet zich ook zes weken opnemen ter voorbereiding van zijn afscheidsshow in Antwerpen van vorige maand.

