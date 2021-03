Vaccin AstraZeneca kan gebruikt worden bij iedereen vanaf 18 jaar - Hoge Gezondheidsraad geen voorstander van éénprikstrategie

Vermiste kat na vijf dagen gespot op dak, maar valt dan in schoor­steen: breekwer­ken nodig voor redding

2 maart Fluffy is gered, maar niet zonder moeite. De kat was vijf dagen vermist tot hij werd aangetroffen op het dak van een huis in Wirral bij Liverpool. Bij de reddingspoging viel Fluffy naar beneden in de schouw. De brandweer kan hem bevrijden door een gat in een slaapkamermuur te kloppen.