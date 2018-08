Vacature: word jij onze social media manager? redactie

10 augustus 2018

19u01 0 Dag social media beest, HLN is op zoek naar jou!

Als social media manager doe je de grootste nieuwssite van België leven op Facebook, Instagram, Twitter en andere platformen. Niet om Mark Zuckerberg rijker te maken, maar om onze lezers nog beter en vaker te bereiken.

Je eet internet-trolls als ontbijt, droomt in Facebook updates en je bekijkt het leven door een Instagram filter. Liefst heb je al enige ervaring als social media manager, en sowieso heb je een erg brede interesse. Daardoor weet je even goed waarom "Keke song" een fenomeen is, als dat je kan uitleggen waarom de F-35 in het nieuws blijft.

Je geeft een feestje wanneer je op het einde van de dag de journalistiek van HLN op de best mogelijke manier in de vitrine hebt gezet. Dat feestje start in elk geval met een geweldige motivatiebrief en CV.

Is deze job jou op het lijf geschreven? Klik dan hier voor de volledige vacture.