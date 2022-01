VACATURE. HLN zoekt news analyst

Het gevangenis­par­cours van Dave De Kock: overge­plaatst na afranse­ling, vroeg zelf behande­ling tegen drugsver­sla­ving

Na de veroordeling in 2010 voor de mishandeling van de tweejarige Miguel Van Kriekinge, met de dood van de kleuter als gevolg, moest Dave De Kock voor tien jaar de cel in. Hij vroeg in die periode zelf enkele keren om een vervroegde vrijlating. Die kreeg De Kock niet omdat hij niet in een psychiatrische instelling geplaatst kon worden. Wel volgde hij op eigen vraag een behandeling tegen zijn drugsverslaving. Dat verneemt VTM NIEUWS-journalist Rob Van herck uit goede bron.

13:39