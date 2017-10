USB-stick met geheime beveiligingsdata van luchthaven Heathrow ligt op straat in Londen LB

11u37

Bron: Sunday Mirror, The Independent 1 Reuters De beveiligingsplannen van de Londense luchthaven Heathrow zijn een goedbewaard geheim. Of zouden dat toch moeten zijn, want ze bevatten onder meer de routes en beveiligingsdetails voor wanneer de koningin, buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders en toppolitici de drukste luchthaven van Groot-Brittannië aandoen. Maar de USB-stick met daarop al die geheime informatie lag op straat in Londen. Werden de geheimen geroofd door een hacker of zit er een mol tussen de medewerkers van de luchthaven?

Op de USB-stick staat ook een kaart met daarop alle plekken waar beveiligingscamera's hangen, naast een vluchtroute voor de Heathrow Express, de trein naar de luchthaven. Op andere files staat het ultrasone opsporingssysteem dat de landings- en startbanen beveiligt en een lijst van welke documenten vereist zijn om elke zone van de luchthaven te kunnen betreden.

Een man vond de USB-stick in Ilbert Street, zowat 15 kilometer van Heathrow verwijderd. Enkele dagen later nam hij de stick mee naar de bib, waar hij de inhoud ervan doorzocht. Toen hij besefte dat het om geheime informatie ging, benaderde hij de krant Sunday Mirror.

Gehackt?

De beveiligde files zijn mogelijks gehackt en vervolgens gedownload op de geheugenstick. Dat zou betekenen dat er een probleem is met de cyberbeveiliging van Heathrow. Maar gezien de stick zo dicht bij Heathrow gevonden werd, lijkt het aannemelijker dat een luchthavenmedewerker zich toegang heeft verschaft tot de informatie en de stick verloor. Ook die piste doet vragen rijzen over de beveiliging van de luchthaven.

Aangenomen wordt dat de persoon die de stick verloor rechtmatig toegang had tot de data, maar wellicht niet de toestemming had om die op een stick mee te nemen.

Intern onderzoek

"De UK en Heathrow hanteren de strengste veiligheidsnormen ter wereld en we blijven behoedzaam voor mogelijke inbreuken door onze procedures elke dag te updaten", laat een woordvoerder van de luchthaven weten. "We hebben al onze veiligheidsplannen herzien en hebben er vertrouwen in dat Heathrow veilig blijft. We hebben ook een intern onderzoek opgestart om erachte te komen hoe dit is kunnen gebeuren en we nemen maatregelen om die in de toekomst te vermijden".

Diplomatieke spanning met Washington

Het incident kan voor diplomatieke spanningen zorgen tussen Londen en Washington inzake luchtvaartbeveiliging. Eerder deze week kregen luchtvaartmaatschappijen die op de VS vliegen vanuit Washington het bevel de beveiliging op te voeren uit vrees voor een aanslag op een vliegtuig met een Amerikaanse bestemming.