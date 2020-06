Universiteit Gent verklaart 400 online examens ongeldig na fraude JOBR

05 juni 2020

10u59

Bron: Belga 6 De Universiteit van Gent verklaart een reeks online examens waarop fraude is gepleegd ongeldig. Het gaat om vakken in de eerste bachelor Burgerlijk Ingenieur. Studenten wisselden onderling stiekem antwoorden uit. Vierhonderd studenten zullen de bewuste examens moet herdoen of worden er niet op gequoteerd. De initiatiefnemers worden gesanctioneerd.

Bij een reeks online examens en niet-periodegebonden evaluaties (NPGE’s) zijn onregelmatigheden vastgesteld die door de examencommissie van de universiteit zijn onderzocht. “Uit de aangeleverde bewijsstukken over deze onregelmatigheden en de getuigenissen van een aantal studenten, is gebleken dat deze onregelmatigheden een veel grotere omvang hadden dan eerst door ons werd ingeschat”, UGent.

Gelijkaardige antwoorden

Er waren opmerkelijk veel gelijkaardige antwoorden in de examens van de eerstejaarsstudenten. Die mochten een reeks testen thuis achter de computer afleggen, omdat de universiteit de verspreiding van het coronavirus wil beperken. Maar via Messenger zouden de studenten antwoorden hebben doorgegeven. “Uiteraard zijn we zeer ontgoocheld over een dergelijke gang van zaken”, zegt de examencommissie. “Maar we kunnen niet anders dan vaststellen dat we de validiteit van deze evaluaties voor het testen van jullie individuele competenties niet kunnen garanderen.”

De fraude “beperkt zich niet tot de bewuste Messenger-groep waarover elkeen ondertussen wel heeft gehoord, maar heeft onder heel wat verschillende vormen plaatsgevonden”, aldus de universiteit. Het gefoefel “strekt zich bovendien ook uit over alle vakken met NPGE’s onder de vorm van online testen”, klinkt het. De NPGE’s van de vakken Waarschijnlijkheidsrekening en Statistiek zijn ongeldig verklaard, er komt alsnog een examen op de campus. Het online examen over Natuurkunde wordt vervangen door een examen op de campus. Er is ook fraude vastgesteld bij NPGE’s van Materiaaltechnologie, Meetkunde en Lineaire Algebra en Wiskundige Analyse II. Die worden ongeldig verklaard.

Fraudegevoelig

De universiteit kampt met een bijzonder fraudegevoelige examenperiode omdat sommige vakken niet op campus geëvalueerd worden door de coronamaatregelen. Rector Rik Van de Walle reageert dan ook verontwaardigd op het misbruik. “Ik hoop dat die studenten zich de komende weken en maanden niet alleen over hun laptops en toetsenborden zullen buigen, maar ook eens in de spiegel zullen kijken en zich de vraag zullen stellen: “Wat is mijn bedoeling eigenlijk, iets leren of de boel belazeren, inclusief mezelf?”

Milde bestraffing

De initiatiefnemers die verantwoordelijke zijn voor de grootschalige fraude worden individueel gesanctioneerd. Enkelen krijgen een 0 op 20 en worden uitgesloten van herexamens. Een relatief milde bestraffing voor de fraude en de gevolgen die ze heeft voor zo’n grote groep studenten. “Dit is een waarschuwing”, klinkt het nog. “We zijn extra waakzaam bij online evaluaties. Bij volgende inbreuken zullen we niet zo mild zijn”, aldus de universiteit.

