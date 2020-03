Unia behandelde 10 procent meer dossiers in 2019 Belga

22 maart 2020

16u22 0 Het interfederaal gelijkekansencentrum Unia heeft het afgelopen jaar tien procent meer dossiers behandeld dan in 2018. Racistische 'hatespeech' (haatzaaiende taal) is goed voor de helft van alle gevallen. "De hardnekkigheid van deze cijfers illustreert het systemische en structurele karakter van raciale discriminatie", zegt Els Keytsman, directeur van Unia.

Unia opende in 2019 niet minder dan 951 dossiers in verband met racisme. Dat is een record.

"De cijfers bevestigen dat racisme voorkomt in alle domeinen van de samenleving", klinkt het bij Unia. "In de huisvesting zien we dat huurders geen kans krijgen door hun huidskleur of afkomst. Op sociale media neemt het racistische discours toe. Racistische hatespeech is verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle dossiers. Op het werk gaat het vooral om de relaties met de baas, collega's of klanten, maar ook om weigeringen en ontslagen waarmee personen van buitenlandse afkomst worden geconfronteerd. Ook woonwagenbewoners worden vaak gestigmatiseerd."

Opmerkelijk is dat zelfs het coronavirus racistische reacties uitlokt ten aanzien van bepaalde groepen. Begin deze maand zei minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) dat de Vlaamse regering actief wil meewerken aan het oprichten van een Interministeriële Conferentie Racismebestrijding, iets wat het centrum toejuicht.

"De bestrijding van racisme vraagt een algemene aanpak, samen met gedetailleerde kennis en maatregelen zoals praktijktesten", meent Unia. Het gelijkekansencentrum verwijst daarbij ook naar de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie, die autoriteiten oproept om de registratie van racistische handelingen te centraliseren en te verfijnen. "Betrouwbare gegevens maken het mogelijk om discriminatie effectiever en gerichter te bestrijden", klinkt het.

