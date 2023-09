Unesco pleit voor snelle regulering gebruik AI op scholen

Wat met ChatGPT in de klas dit schooljaar? “Bij leerkrach­ten die doen alsof er niets aan de hand is, zal de halve klas 100 op 100 scoren”

Zal dit schooljaar ChatGPT het vuile werk opknappen voor onze studenten of hebben leerkrachten nog verweer tegen het slimme orakel? Volgens onderwijsexperts is er geen andere manier dan de AI-tool te omarmen in de klas. “Die tools waarmee leerkrachten AI-gebruik opsporen werken niet. Ik heb ze al geprobeerd.”