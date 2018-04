Ultraorthodoxe jood onlangs schuldig bevonden aan diefstal van oude zieke man redactie sam

18 april 2018

12u08

Bron: Belga, GVA 1543 Aron Berger, de ultraorthodoxe jood, is niet lang geleden schuldig bevonden aan diefstal. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Berger heeft 28.500 euro gestolen van een oude zieke man die een vijftal jaar geleden zijn hulp had ingeroepen voor het regelen van zijn erfenis.

"De feiten zijn ernstig", oordeelde de rechtbank eind maart. "De beklaagde had geen enkel respect voor de eigendomsrechten van de man, die door zijn hoge leeftijd en zijn zwakke gezondheid extra kwetsbaar was, wat de beklaagde goed wist. Hij heeft het vertrouwen van het slachtoffer, die dacht dat hij belangeloos geholpen werd door Berger, volledig beschaamd."

Niet op strafblad

De rechtbank was niettemin mild voor de ex-CD&V-kandidaat. De rechtbank verklaarde hem schuldig, maar verleende hem wel de gunst van de opschorting omdat hij de familie van het slachtoffer schadeloos heeft gesteld en omdat hij zelf een gezin van negen kinderen heeft. De feiten werden zo niet op zijn strafblad vermeld.

Kritiek

Berger (42) is een handelaar in gevogelte uit de diamantwijk, die ook inburgeringscursussen geeft voor orthodoxe joden die hier komen wonen vanuit VS en Israël. Hij zei te zullen vasthouden aan zijn religieuze principes, zoals het ritueel (en dus onverdoofd) slachten van dieren en het weigeren om een hand te geven aan andere vrouwen uit respect voor zijn eigen echtgenote en voor het huwelijk. “Daarom onthoud ik mij van fysiek contact met andere vrouwen. Het heeft dus niets te maken met een gebrek aan respect voor vrouwen”, beweerde hij. Ook doken uitspraken op van langer geleden, waarin hij bijvoorbeeld jongens en meisjes op dezelfde school “kindermishandeling” noemde.

De Antwerpse CD&V-afdeling met lijsttrekker Kris Peeters kreeg daarop heel wat kritiek van coalitiepartners N-VA en Open Vld, maar ook van enkele CD&V-toppers.