Ultraconservatieve Republikein wint voorverkiezingen in Alabama, Trumps kandidaat verliest

06u52

Bron: Belga 0 REUTERS Roy Moore klimt het podium op om zijn overwinningstoespraak te houden. In de Amerikaanse staat Alabama hebben de Republikeinen in de voorverkiezingen voor de Senaat gekozen voor de ultraconservatieve voormalige rechter Roy Moore. Met 92 procent van de stemmen geteld, kan Moore rekenen op 54,7 procent, tegenover 45,3 procent voor zijn uitdager Luther Strange. Die laatste kreeg in de aanloop naar de primaries de volle steun van president Donald Trump.

Moore teerde in de campagne op Trumps slogan "Make America Great Again" en spreekt dan ook zijn volle steun uit voor de president. "Samen kunnen we America groot maken", zegt hij. "Samen kunnen we de president steunen. Laat niemand denken dat ik, omdat Trump mijn tegenstander steunde, hem en zijn agenda niet steun." Moore gaf ook te kennen dat hij al met Strange heeft gesproken en dat die met hem zal samenwerken.

Jeff Sessions

Op 12 december zal Moore het als de kandidaat voor de Republikeinen opnemen tegen de Democraat Doug Jones in de verkiezingen voor de Senaat. Het gaat om het vroegere zitje van Jeff Sessions, die door Trump tot minister van Justitie werd benoemd. In afwachting van de speciale verkiezingen werd Luther Strange benoemd tot senator van Alabama. Hij werd dan ook gezien als de kandidaat van het Republikeinse establishment.

Congratulations to Roy Moore on his Republican Primary win in Alabama. Luther Strange started way back & ran a good race. Roy, WIN in Dec! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Felicitaties

Ondertussen reageerde de Amerikaanse president ook al op de overwinning van Moore. "Felicitaties aan Roy Moore op zijn overwinning in de Republikeinse primaries in Alabama. Luther Strange gaat al lang mee en liep een goede race. Roy, WIN in december!"