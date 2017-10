Uitzendkracht verdient tot 91 euro minder per week 13u52

Bron: Belga 0 Photo News De socialistische vakbond ABVV heeft vandaag met de 'Zoek de 7 verschillen'-actie aandacht gevraagd voor de nadelen van het interimwerk. Uit een eigen enquête blijkt dat uitzendkrachten tot 91 euro per week minder kunnen verdienen dan vaste werknemers in hetzelfde bedrijf.

De vakbond stelde voor de trappen van de Brusselse Beurs twee grote spandoeken op. Op elk doek twee identieke foto's van een vrouwelijke en mannelijke werknemer of uitzendkracht. "We hebben een enquête gehouden bij vakbondsafgevaardigden in 500 bedrijven om te horen of uitzendkrachten hetzelfde krijgen als vaste werknemers. We hebben vastgesteld dat ze heel wat voordelen niet krijgen. Vandaar deze campagne 'Zoek de 7 verschillen'. Je ziet ze niet maar ze zijn er echt wel", verklaarde ABVV-voorzitter Werner Van Heetvelde.

Minder voordelen

Uit de rondvraag blijkt dat 21 procent van de uitzendkrachten geen maaltijdcheques krijgt, 60 procent geen ecocheques ontvangt en 70 procent geen bonus (CAO 90) krijgt. Nochtans is bij wet vastgelegd dat ze net zoals de vaste werknemer hier recht op hebben. Bovendien krijgt geen enkele uitzendkracht een groeps- of hospitalisatieverzekering. Deze verschillen kunnen oplopen tot een bedrag van 91 euro per week of 364 euro per maand die de interimarissen mislopen.

"Bedrijven gebruiken uitzendwerk niet voor wat het dient. Het is een instrument om mensen te leiden naar de arbeidsmarkt en dient niet om ze heel hun carrière in op te sluiten", zegt Van Heetvelde.