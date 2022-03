Uitgeverij haalt boek “Het verraad van Anne Frank” uit handel na kritisch rapport

Uitgeverij Ambo Anthos haalt het boek "Het verraad van Anne Frank" uit de handel. Dat meldt de Nederlandse uitgeverij dinsdagavond nadat historici eerder op de avond een kritische analyse hadden voorgesteld over het onderzoek naar het verraad van Anne Frank. Het onderzoek wordt beschreven in het boek van de Canadese schrijfster Rosemary Sullivan.

“Op basis van de conclusies van het rapport hebben wij besloten dat het boek per direct niet meer leverbaar is”, meldt de uitgeverij. Ambo Anthos roept de boekhandel op om de boeken die zij nog in voorraad hebben terug te sturen. De uitgeverij biedt opnieuw “oprechte verontschuldigingen” aan mensen aan die door de inhoud van het boek gegriefd zijn.

In het boek schrijft een coldcaseteam dat onderzoek deed dat notaris Arnold van den Bergh, lid van de Joodse Raad, hoogstwaarschijnlijk degene is die de familie Frank heeft verraden. Over de publicatie was veel ophef. Volgens diverse historici en (Joodse) organisaties zou de stelling te veel op aannames berusten. Een groep historici deed een analyse en noemde het onderzoek dinsdagavond “amateuristisch”. Het zou zijn gebaseerd op foutief brongebruik, vooronderstellingen die voor waar zijn aangenomen en tunnelvisie.

Eerder al concludeerde Ambo Anthos dat het niet kritisch genoeg was geweest en dat de conclusie in het boek over het verraad onvoldoende steun vond in het beschikbare feitenmateriaal. Ook toen zijn al verontschuldigingen aangeboden, speciaal aan de nabestaanden en verdere familie van Van den Bergh. Extra drukken van het boek werden toen al uitgesteld.

“Moet wereldwijd uit de rekken”

Mirjam de Gorter, de kleindochter van Arnold van den Bergh, wil dat het boek wereldwijd uit de handel wordt gehaald. Volgens De Gorter is sprake van “valse geschiedschrijving”. Ze vroeg de Amerikaanse uitgever HarperCollins Publishers, die de wereldrechten bezit, en alle andere uitgevers die erbij betrokken zijn het boek terug te halen. “Met dit verhaal buiten jullie het verhaal van Anne Frank uit, vervalsen jullie de geschiedenis en dragen jullie bij aan groot onrecht.” De Gorter zegt “heel blij” te zijn dat de Nederlandse uitgever Ambo Anthos hiertoe al heeft besloten.

Schok

Volgens de kleindochter van Van den Bergh was de schok groot toen ze hoorde dat haar grootvader in het boek wordt aangewezen als vermoedelijke verrader van Anne Frank en haar familie. Hoewel ze voor de publicatie diverse keren contact heeft gehad met de onderzoekers van het coldcaseteam, zei ze geen idee te hebben dat ze hiermee zouden komen. “Ik dacht meteen: mijn grootvader wordt erin geluisd, in dat briefje”, waarmee ze verwees naar een anoniem briefje dat als bewijsmateriaal is aangedragen en waarin staat dat haar grootvader de familie Frank had verraden. Tegelijkertijd werd ze ook ongerust. “Ik dacht: zij weten meer dan ik. Dan voel je je behoorlijk machteloos. Dat team dat schermt met zulke grote wetenschappers, die weten dat wel.”

De Gorter is dan ook “geweldig blij” met het rapport van de historici, zei ze dinsdagavond na een bijeenkomst in Amsterdam. “Zij hebben uiteindelijk het werk gedaan wat ik had verwacht van het coldcaseteam.”

Of ze verdere juridische stappen zal ondernemen, kon ze niet zeggen. “Daar moeten we nog over denken.”