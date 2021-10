Uitbreiding Covid Safe Ticket en opnieuw meer telewerk: dit ligt allemaal op tafel van het Overlegcomité

15.20 uur Belgische tijd. In Dubai is het al tegen de avond, maar nog steeds 34 graden. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) staat net onze Belgische renpaarden aan te prijzen in de woestijn, wanneer hij telefoon krijgt van zijn woordvoerder. Dat De Croo vraagt om het Overlegcomité van vrijdag te vervroegen. Niet omdat de federale regering weet heeft van nieuwe, alarmerende cijfers, maar “omdat we denken dat we al weten wat we moeten beslissen”, aldus vicepremier Frank Vandenbroucke (Vooruit).