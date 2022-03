Uitbater Kanaaltunnel wil concurrentie voor Eurostar stimuleren

“Wie bombarde­ment overleefde, zal sterven onder het puin”: reddings­ope­ra­ties in vernield theater in Marioepol onmogelijk door Russische aanvallen

Ruim twee dagen na het bombardement op het theater in Marioepol zitten mogelijk nog heel wat mensen vast onder het puin. Voor hen is de situatie uitzichtloos, meldt het Oekraïense parlementslid Serhi Taroeta. “Hoeveel mensen er nog onder het puin liggen, hoeveel gewonden en doden er zijn, weet niemand. Wat wel duidelijk is, is dat er geen kans is om eruit te komen", schrijft hij op Facebook.

16:00